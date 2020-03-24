В Египте из-за коронавируса вводят комендантский час

Для предотвращения распространения коронавируса Египет на две недели вводит комендантский час. Начиная с 25 марта с 7 вечера до 6 утра запрещено выходить из дома даже для покупки товаров первой необходимости.

О введении более жестких ограничений в стране заявил премьер-министр Египта Мустафа Мадбули. Об этом сообщает Associated Press.

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По его словам, на срок до 12 апреля в Египте закроют все учебные заведения. Магазины и торговые центры должны работать только в будни (т. е. кроме пятницы и субботы) и только с 7 утра до 5 вечера. Исключение – продуктовые магазины, пекарни и аптеки.

Мы стремимся защитить семьи и граждан по всему Египту. По мере развития ситуации будем принимать и более жесткие ограничения,

– отметил Мадбули.

Однако он не уточнил, о каких именно мерах идет речь.

Основное о коронавирусе в Египте

По состоянию на 24 марта в Египте зафиксировали 366 случаев заражения коронавирусом. От болезни умерли 19 человек, однако 68 – выздоровели.

коронавирусом. От болезни умерли 19 человек, однако 68 – выздоровели. Власть Египта 21 марта для предотвращения распространения коронавируса закрыла на две недели все мечети (их более 100 тысяч) и церкви. Мечетям разрешили транслировать молитвы через громкоговорители.



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