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      В Египте из-за коронавируса вводят комендантский час

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      В Египте из-за коронавируса вводят комендантский час / apnews.com

      Для предотвращения распространения коронавируса Египет на две недели вводит комендантский час. Начиная с 25 марта с 7 вечера до 6 утра запрещено выходить из дома даже для покупки товаров первой необходимости.

      О введении более жестких ограничений в стране заявил премьер-министр Египта Мустафа Мадбули. Об этом сообщает Associated Press.

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      По его словам, на срок до 12 апреля в Египте закроют все учебные заведения. Магазины и торговые центры должны работать только в будни (т. е. кроме пятницы и субботы) и только с 7 утра до 5 вечера. Исключение – продуктовые магазины, пекарни и аптеки.

      Мы стремимся защитить семьи и граждан по всему Египту. По мере развития ситуации будем принимать и более жесткие ограничения,
      – отметил Мадбули.

      Однако он не уточнил, о каких именно мерах идет речь.

      Основное о коронавирусе в Египте

      • По состоянию на 24 марта в Египте зафиксировали 366 случаев заражения коронавирусом. От болезни умерли 19 человек, однако 68 – выздоровели.
      • Власть Египта 21 марта для предотвращения распространения коронавируса закрыла на две недели все мечети (их более 100 тысяч) и церкви. Мечетям разрешили транслировать молитвы через громкоговорители.


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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Египет Коронавирус Covid-19 Здоровье
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