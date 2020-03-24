Коронавірус в Україні: в Чернігові призупиняють громадський транспорт і закривають ринки

З 27 березня у Чернігові призупиняють роботу громадського транспорту. Крім того, з 24 числа у Чернігівській області повинні бути закритими всі ринки, зокрема, продуктові. Причина таких заходів – карантин, запроваджений українською владою через поширення коронавірусу.

Про це під час брифінгу заявив мер Чернігова Владислав Атрошенко, передає пресслужба Чернігівської міської ради.

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За його словами, роботу громадського транспорту в звичному режимі продовжили до 26 березня. Таким чином. Ще додатково два дні, 25 і 26 березня, транспорт у Чернігові працюватиме, як зазвичай.

А з 27 березня тролейбуси вже тільки доправлятимуть працівників до підприємств. Вони будуть на лініях з 06:00 до 09:00, а потім з 16:00 до 20:00 год, і вхід буде тільки за спеціальними тимчасовими посвідченнями.Це будуть нерегулярні перевезення, тому платити за проїзд будуть усі пасажири, зокрема пільговики. Ціна квитка – звичайна,

– зауважив чернігівський міський голова.

Атрошенко додав, що тимчасові посвідчення для проїзду видаватимуть працівникам:

критично важливих об’єктів,

магазинів і аптек,

військових та інших силових структур,

податкової,

органів управління.

Мер Чернігова підкреслив, що до цього переліку увійшли міські служби, від яких залежить життєзабезпечення міста.

"У найближчі два дні всі керівники відповідних підприємств, установ і організацій підготують у відповідному форматі інформацію про своїх працівників. Наразі у видавництві "Деснянська правда" вже замовлено майже 10 тисяч таких перепусток. Потім їх роздрукують і роздадуть працівникам", – повідомив чиновник.

Також мер Чернігова розповів, що посвідчення матиме:

оригінал підпису чернігівського міського голови,

оригінал печатки Чернігівської міської ради.

Завдяки такому захисту їх неможливо буде підробити.

Щодо автобусів приватних перевізників, то вони обслуговуватимуть спецперевезення за приватними замовленнями керівників інших підприємств. Такі маршрути слід буде узгодити з патрульною поліцією.

Крім того, Чернігівська обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення, що з 24 березня у Чернігівськіц області має бути закрито всі ринки, зокрема продуктові. Це питання контролює поліція. Станом на 22 березня на Чернігівщині працювали 13 ринків.