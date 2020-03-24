Коронавірус в Італії: хворих може бути у 10 раз більше

Станом на 24 березня в Італії підтвердили майже 64 тисячі випадків зараження коронавірусом. Однак насправді кількість хворих може бути у 10 раз більшою.

Голова служби цивільної оборони Італії Анджело Борреллі заявив, що у розпал пандемії перевірка на коронавірус найчастіше обмежувалася людьми, які зверталися в лікарню, повідомляє La Repubblica.

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Це означає, що тисячі випадків зараження, ймовірно, залишилися неврахованими.

Бореллі вважає, що насправді в Італії коронавірусом могли заразитися 640 тисяч людей. Він наголосив, що вірус поширюється швидше, ніж може впоратися система охорони здоров’я.

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