Коронавірус в Італії: хворих може бути у 10 раз більше
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Станом на 24 березня в Італії підтвердили майже 64 тисячі випадків зараження коронавірусом. Однак насправді кількість хворих може бути у 10 раз більшою.
Голова служби цивільної оборони Італії Анджело Борреллі заявив, що у розпал пандемії перевірка на коронавірус найчастіше обмежувалася людьми, які зверталися в лікарню, повідомляє La Repubblica.
Зверніть увагу В Італії одужав перший хворий на коронавірус, з якого почалася епідемія
Це означає, що тисячі випадків зараження, ймовірно, залишилися неврахованими.
Бореллі вважає, що насправді в Італії коронавірусом могли заразитися 640 тисяч людей. Він наголосив, що вірус поширюється швидше, ніж може впоратися система охорони здоров’я.
Що відомо про коронавірус в Італії
- Загальна кількість заражених в Італії досягла 64 тисячі осіб.
- Понад 6 тисяч людей померли та майже 7,5 тисяч – одужали.
- В Італії діє посилений карантин. Жителям заборонили походи на вулицю. Виходити можна лише за продуктами, в аптеки й на роботу. В інших випадках необхідно мати відповідний дозвіл.
- Водночас у країні вже другий поспіль день зменшується кількість зафіксованих нових заражень коронавірусом та випадків смерті.
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