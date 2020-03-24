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      Коронавірус в Італії: хворих може бути у 10 раз більше

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      В Італії кількість заражених коронавірусом може бути більшою / Getty Images

      Станом на 24 березня в Італії підтвердили майже 64 тисячі випадків зараження коронавірусом. Однак насправді кількість хворих може бути у 10 раз більшою.

      Голова служби цивільної оборони Італії Анджело Борреллі заявив, що у розпал пандемії перевірка на коронавірус найчастіше обмежувалася людьми, які зверталися в лікарню, повідомляє La Repubblica.

      Зверніть увагу В Італії одужав перший хворий на коронавірус, з якого почалася епідемія

      Це означає, що тисячі випадків зараження, ймовірно, залишилися неврахованими.

      Бореллі вважає, що насправді в Італії коронавірусом могли заразитися 640 тисяч людей. Він наголосив, що вірус поширюється швидше, ніж може впоратися система охорони здоров’я.

      Що відомо про коронавірус в Італії

      • Загальна кількість заражених в Італії досягла 64 тисячі осіб.
      • Понад 6 тисяч людей померли та майже 7,5 тисяч – одужали.
      • В Італії діє посилений карантин. Жителям заборонили походи на вулицю. Виходити можна лише за продуктами, в аптеки й на роботу. В інших випадках необхідно мати відповідний дозвіл.
      • Водночас у країні вже другий поспіль день зменшується кількість зафіксованих нових заражень коронавірусом та випадків смерті.
      У Росії зафіксували майже 500 випадків зараження коронавірусом
      сьогодні
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Здоров'я Коронавірус Covid-19
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