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      Коронавирус в Италии: заболевших может быть в 10 раз больше

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      По состоянию на 24 марта в Италии подтвердили почти 64 тысячи случаев заражения коронавирусом. Однако на самом деле количество больных может быть в 10 раз больше.

      Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли заявил, что в разгар пандемии проверка на коронавирус зачастую ограничивалась людьми, которые обращались в больницу, сообщает La Repubblica.

      Обратите внимание В Италии выздоровел первый больной коронавирусом, с которого началась эпидемия

      Это означает, что тысячи случаев заражения, вероятно, остались неучтенными.

      Борелли считает, что на самом деле в Италии коронавирусом могли заразиться 640 тысяч человек. Он отметил, что вирус распространяется быстрее, чем может справиться система здравоохранения.

      Что известно про коронавирус в Италии

      • Общее количество зараженных в Италии достигло 64 тысяч человек.
      • Более 6 тысяч человек умерли и почти 7500 – выздоровели.
      • В Италии действует усиленный карантин. Жителям запретили походы на улицу. Выходить можно только за продуктами, в аптеку и на работу. В других случаях необходимо иметь соответствующее разрешение.
      • В то же время в стране уже второй подряд день уменьшается количество зафиксированных новых заражений коронавирусом и случаев смерти.
      Распространение коронавируса в мире: карта онлайн
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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Здоровье Коронавирус Covid-19
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