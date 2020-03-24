Польща посилила карантин через коронавірус: заборонили вільно пересуватися

У Польщі 774 підтверджених випадків захворювання на коронавірус, 9 людей – померли. Влада країни посилила обмежувальні заходи через спалах хвороби.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що нові заходи діятимуть від 24 березня до 11 квітня, повідомляє RMF24.

Водночас Президентські вибори у Польщі відбудуться попри коронавірус

Ми приймаємо ці рішення, щоб виграти час, підготувати лікарні,

– пояснив прем’єр.

Як посилили карантин у Польщі:

Від 24 березня дозволяють виходити з дому лише для того, щоб піти на роботу, в аптеку чи до лікаря, а також на прогулянку з собакою.

Заборонили збиратися групами більше двох людей за винятком членів однієї родини.

На релігійних службах можуть збиратися не більше п’яти людей.

Громадський транспорт можна заповнювати лише наполовину, його рух наразі не скасовують.

Зауважимо, що 24 березня у Польщі зросла кількість жертв коронавірусу. Помер 68-річний священик, який лікувався в Пулавах. Таким чином в країні вже 9 загиблих.

20 березня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький оголосив про введення режиму епідемії в країні через поширення коронавірусу Covid-19. Штраф за порушення карантину – 30 тисяч злотих.



Як відрізнити коронавірус / Інфографіка 24 каналу