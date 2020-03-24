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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Польща посилила карантин через коронавірус: заборонили вільно пересуватися

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      Польща посилила карантин через коронавірус / tvp.info

      У Польщі 774 підтверджених випадків захворювання на коронавірус, 9 людей – померли. Влада країни посилила обмежувальні заходи через спалах хвороби.

      Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що нові заходи діятимуть від 24 березня до 11 квітня, повідомляє RMF24.

      Водночас Президентські вибори у Польщі відбудуться попри коронавірус

      Ми приймаємо ці рішення, щоб виграти час, підготувати лікарні,
      – пояснив прем’єр.

      Як посилили карантин у Польщі:

      • Від 24 березня дозволяють виходити з дому лише для того, щоб піти на роботу, в аптеку чи до лікаря, а також на прогулянку з собакою.
      • Заборонили збиратися групами більше двох людей за винятком членів однієї родини.
      • На релігійних службах можуть збиратися не більше п’яти людей.
      • Громадський транспорт можна заповнювати лише наполовину, його рух наразі не скасовують.

      Зауважимо, що 24 березня у Польщі зросла кількість жертв коронавірусу. Помер 68-річний священик, який лікувався в Пулавах. Таким чином в країні вже 9 загиблих.

      20 березня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький оголосив про введення режиму епідемії в країні через поширення коронавірусу Covid-19. Штраф за порушення карантину – 30 тисяч злотих.

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      Як відрізнити коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Коронавірус Covid-19 Здоров'я Новини Польщі Новини політики
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