Польща посилила карантин через коронавірус: заборонили вільно пересуватися
У Польщі 774 підтверджених випадків захворювання на коронавірус, 9 людей – померли. Влада країни посилила обмежувальні заходи через спалах хвороби.
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що нові заходи діятимуть від 24 березня до 11 квітня, повідомляє RMF24.
Водночас Президентські вибори у Польщі відбудуться попри коронавірус
Ми приймаємо ці рішення, щоб виграти час, підготувати лікарні,
– пояснив прем’єр.
Як посилили карантин у Польщі:
- Від 24 березня дозволяють виходити з дому лише для того, щоб піти на роботу, в аптеку чи до лікаря, а також на прогулянку з собакою.
- Заборонили збиратися групами більше двох людей за винятком членів однієї родини.
- На релігійних службах можуть збиратися не більше п’яти людей.
- Громадський транспорт можна заповнювати лише наполовину, його рух наразі не скасовують.
Зауважимо, що 24 березня у Польщі зросла кількість жертв коронавірусу. Помер 68-річний священик, який лікувався в Пулавах. Таким чином в країні вже 9 загиблих.
20 березня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький оголосив про введення режиму епідемії в країні через поширення коронавірусу Covid-19. Штраф за порушення карантину – 30 тисяч злотих.