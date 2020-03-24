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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Президентські вибори у Польщі відбудуться попри коронавірус

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      Президентські вибори у Польщі відбудуться 10 травня / tvn24.pl

      Президентські вибори у Польщі мають відбутися 10 травня. Наразі у країні ввели карантин через епідемію коронавірусу, який триватиме до 11 квітня.

      Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький запевнив, що коронавірус не вплине на проведення президентських виборів, повідомляє TVN24.

      Зверніть увагу Як карають за порушення карантину у світі і в Україні: інфографіка

      Які обмеження діють у Польщі

      Від 24 березня у Польщі дозволяють виходити з дому лише для того, щоб піти на роботу, в аптеку чи до лікаря, а також на прогулянку (зокрема і з собакою).

      Через загрозу поширення коронавірусу у Польщі заборонили збиратися групами більше двох людей за винятком членів однієї родини, а на релігійних службах можуть збиратися не більше п’яти людей.

      Громадський транспорт можна заповнювати лише наполовину, але його рух наразі не скасовують.

      Що відомо про коронавірус у Польщі? Станом на 24 березня у Польщі уже 9 померлих від коронавірсу, ще 774 людини – інфіковані.

      20 березня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький оголосив про введення режиму епідемії в країні через поширення коронавірусу Covid-19. Штраф за порушення режиму карантину – 30 тисяч злотих.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Коронавірус Covid-19 Новини політики Новини Польщі
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