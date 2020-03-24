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      Президентские выборы в Польше состоятся несмотря на коронавирус

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      Президентские выборы в Польше должны состояться 10 мая. Сейчас в стране ввели карантин из-за эпидемии коронавируса, который продлится до 11 апреля.

      Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заверил, что коронавирус не повлияет на проведение президентских выборов, сообщает TVN24.

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      Какие ограничения действуют в Польше

      С 24 марта в Польше позволяют выходить из дома только для того, чтобы пойти на работу, в аптеку или к врачу, а также на прогулку (в том числе и с собакой).

      Из-за угрозы распространения коронавируса в Польше запретили собираться группами более двух людей за исключением членов одной семьи, а на религиозных службах могут собираться не более пяти человек.

      Общественный транспорт можно заполнять только наполовину, но его движение пока не отменяют.

      Что известно о коронавирус в Польше?
      По состоянию на 24 марта в Польше уже 9 умерших от коронавирса, еще 774 человека – инфицированы.

      20 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о введении режима эпидемии в стране из-за распространения коронавируса Covid-19. Штраф за нарушение режима карантина – 30 тысяч злотых.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Коронавирус Covid-19 Новости политики Новости Польши
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