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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ ШАХОВ
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ ШАХОВ

      Как наказывают за нарушение карантина в мире и в Украине: инфографика

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      В Украине с 12 марта объявлен карантин из-за распространения коронавируса. Верховная Рада приняла закон, предусматривающий ответственность за нарушение ограничений во время карантина. 24 канал предлагает ознакомиться с наказаниями, которые действуют в мире и Украине из-за карантина.

      В Украине обычных граждан за нарушение карантинных ограничений будут штрафовать от 17 тысяч гривен до 34 тысяч гривен. А для должностных лиц такой штраф составляет от 34 тысяч до 170 тысяч гривен.

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      Также предусмотрена ответственность за нарушение санитарно-гигиенических требований, повлекших распространение коронавируса – штраф до 54 тысяч гривен, арест до 6 месяцев или 3 года заключения. Но в случае, если действия привели к смертельным случаям, гражданам грозит лишение свободы от 5 до 8 лет.

      Самое жесткое наказание за несоблюдение ограничений во время карантина в Китае – от 10 лет до пожизненного лишения свободы или смертная казнь.

      В Италии, где коронавирус распространяется очень быстро, ввели такие штрафы: 206 евро, если человек без уважительной причины перемещается по территории страны. Ложная информация о причинах перемещения поз карантинной зоной – от 1 до 6 лет заключения. Если карантин нарушил инфицированное лицо-21 год заключения.

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      Только штрафы, как наказание, за нарушение карантина предусмотренные:

      Чехии;
      Польши;
      Словакии;
      Тайване.


      Суми штрафів за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу

      Потрапити до в’язниці за порушення можна:

      • в Узбекистані на термін до 8 років;
      • в Аргентині за умисні дії, які призвели до поширення вірусу – від 3 до 15 років ув’язнення;
      • в Ізраїлі на термін від 3 до 7 років;
      • у Південній Кореї можна отримати до 2 років позбавлення волі.

      Штрафи або позбавлення волі за порушення правил карантину запровадили також у Німеччині, Сінгапурі, Австралії. В Росії ж найбільше покарання – це примусові роботи на термін до 5 років.


      Країни, в яких карають позбавленням волі за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости Украины Новости Польши Южная Корея Китай Чехия Штрафы Новости Израиля Инфографика
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