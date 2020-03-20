Как наказывают за нарушение карантина в мире и в Украине: инфографика

В Украине с 12 марта объявлен карантин из-за распространения коронавируса. Верховная Рада приняла закон, предусматривающий ответственность за нарушение ограничений во время карантина. 24 канал предлагает ознакомиться с наказаниями, которые действуют в мире и Украине из-за карантина.

В Украине обычных граждан за нарушение карантинных ограничений будут штрафовать от 17 тысяч гривен до 34 тысяч гривен. А для должностных лиц такой штраф составляет от 34 тысяч до 170 тысяч гривен.

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Также предусмотрена ответственность за нарушение санитарно-гигиенических требований, повлекших распространение коронавируса – штраф до 54 тысяч гривен, арест до 6 месяцев или 3 года заключения. Но в случае, если действия привели к смертельным случаям, гражданам грозит лишение свободы от 5 до 8 лет.

Самое жесткое наказание за несоблюдение ограничений во время карантина в Китае – от 10 лет до пожизненного лишения свободы или смертная казнь.

В Италии, где коронавирус распространяется очень быстро, ввели такие штрафы: 206 евро, если человек без уважительной причины перемещается по территории страны. Ложная информация о причинах перемещения поз карантинной зоной – от 1 до 6 лет заключения. Если карантин нарушил инфицированное лицо-21 год заключения.

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Только штрафы, как наказание, за нарушение карантина предусмотренные:

Чехии;

Польши;

Словакии;

Тайване.



Суми штрафів за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу

Потрапити до в’язниці за порушення можна:

в Узбекистані на термін до 8 років;

в Аргентині за умисні дії, які призвели до поширення вірусу – від 3 до 15 років ув’язнення;

в Ізраїлі на термін від 3 до 7 років;

у Південній Кореї можна отримати до 2 років позбавлення волі.

Штрафи або позбавлення волі за порушення правил карантину запровадили також у Німеччині, Сінгапурі, Австралії. В Росії ж найбільше покарання – це примусові роботи на термін до 5 років.



Країни, в яких карають позбавленням волі за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу