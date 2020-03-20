Як карають за порушення карантину у світі і в Україні: інфографіка

В Україні з 12 березня оголошено карантин через поширення коронавірусу. Верховна Рада ухвалила закон, що передбачає відповідальність за порушення обмежень під час карантину. 24 канал пропонує ознайомитись із покараннями, які є у світі та Україні через карантин.

В Україні звичайних громадян за порушення карантинних обмежень будуть штрафувати від 17 тисячі гривень до 34 тисяч гривень. А для посадових осіб такий штраф становить від 34 тисяч до 170 тисяч гривень.

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Також передбачена відповідальність за порушення санітарно-гігієнічних вимог, що спричинили поширення коронавірусу – штраф до 54 тисяч гривень, арешт до 6 місяці або 3 роки ув’язнення. Але у випадку, якщо дії призвели до смертельних випадків, громадянам загрожує позбавлення волі від 5 до 8 років.

Найжорсткіше покарання за недотримання обмежень під час карантину у Китаї – від 10 років до довічного позбавлення волі, або смертна кара.

В Італії, де коронавірус поширюється дуже швидко, запровадили такі штрафи: 206 євро, якщо людина без поважної причини переміщається територією країни. Неправдива інформація щодо причин переміщення поза карантинною зоною – від 1 до 6 років ув’язнення. Якщо карантин порушила інфікована особа – 21 рік ув’язнення.

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Лише штрафи, як покарання, за порушення карантину передбачені:

Чехії;

Польщі;

Словаччині;

Тайвані.



Суми штрафів за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу

Потрапити до в’язниці за порушення можна:

в Узбекистані на термін до 8 років;

в Аргентині за умисні дії, які призвели до поширення вірусу – від 3 до 15 років ув’язнення;

в Ізраїлі на термін від 3 до 7 років;

у Південній Кореї можна отримати до 2 років позбавлення волі.

Штрафи або позбавлення волі за порушення правил карантину запровадили також у Німеччині, Сінгапурі, Австралії. В Росії ж найбільше покарання – це примусові роботи на термін до 5 років.



Країни, в яких карають позбавленням волі за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу