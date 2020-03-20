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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ

      Як карають за порушення карантину у світі і в Україні: інфографіка

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      Найбільші покарання за порушення правил карантину / 24tv.ua

      В Україні з 12 березня оголошено карантин через поширення коронавірусу. Верховна Рада ухвалила закон, що передбачає відповідальність за порушення обмежень під час карантину. 24 канал пропонує ознайомитись із покараннями, які є у світі та Україні через карантин.

      В Україні звичайних громадян за порушення карантинних обмежень будуть штрафувати від 17 тисячі гривень до 34 тисяч гривень. А для посадових осіб такий штраф становить від 34 тисяч до 170 тисяч гривень.

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      Також передбачена відповідальність за порушення санітарно-гігієнічних вимог, що спричинили поширення коронавірусу – штраф до 54 тисяч гривень, арешт до 6 місяці або 3 роки ув’язнення. Але у випадку, якщо дії призвели до смертельних випадків, громадянам загрожує позбавлення волі від 5 до 8 років.

      Найжорсткіше покарання за недотримання обмежень під час карантину у Китаї – від 10 років до довічного позбавлення волі, або смертна кара.

      В Італії, де коронавірус поширюється дуже швидко, запровадили такі штрафи: 206 євро, якщо людина без поважної причини переміщається територією країни. Неправдива інформація щодо причин переміщення поза карантинною зоною – від 1 до 6 років ув’язнення. Якщо карантин порушила інфікована особа – 21 рік ув’язнення.

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      Лише штрафи, як покарання, за порушення карантину передбачені:

      • Чехії;
      • Польщі;
      • Словаччині;
      • Тайвані.


      Суми штрафів за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу

      Потрапити до в’язниці за порушення можна:

      • в Узбекистані на термін до 8 років;
      • в Аргентині за умисні дії, які призвели до поширення вірусу – від 3 до 15 років ув’язнення;
      • в Ізраїлі на термін від 3 до 7 років;
      • у Південній Кореї можна отримати до 2 років позбавлення волі.

      Штрафи або позбавлення волі за порушення правил карантину запровадили також у Німеччині, Сінгапурі, Австралії. В Росії ж найбільше покарання – це примусові роботи на термін до 5 років.


      Країни, в яких карають позбавленням волі за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини України Новини Польщі Південна Корея Китай Чехія Штрафи Новини Ізраїля Інфографіка
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