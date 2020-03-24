Польша усилила карантин из-за коронавируса: запретили свободно передвигаться

В Польше 774 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, 9 человек – умерли. Власти страны усилили ограничительные меры из-за вспышки болезни.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что новые меры будут действовать с 24 марта до 11 апреля, сообщает RMF24.

В то же время Президентские выборы в Польше состоятся несмотря на коронавирус

Мы принимаем эти решения, чтобы выиграть время, подготовить больницы,

– пояснил премьер.

Как усилили карантин в Польше:

С 24 марта позволяют выходить из дома только для того, чтобы пойти на работу, в аптеку или к врачу, а также на прогулку с собакой.

Запретили собираться группами более двух людей за исключением членов одной семьи.

На религиозных службах могут собираться не более пяти человек.

Общественный транспорт можно заполнять только наполовину, его движение пока не отменяют.

Заметим, что 24 марта в Польше возросло число жертв коронавируса. Умер 68-летний священник, который лечился в Пулавах. Таким образом в стране уже 9 погибших.

20 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о введении режима эпидемии в стране из-за распространения коронавируса Covid-19. Штраф за нарушение карантина – 30 тысяч злотых.



Как отличить коронавирус / Инфографика 24 канала