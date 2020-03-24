Польша усилила карантин из-за коронавируса: запретили свободно передвигаться
В Польше 774 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, 9 человек – умерли. Власти страны усилили ограничительные меры из-за вспышки болезни.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что новые меры будут действовать с 24 марта до 11 апреля, сообщает RMF24.
В то же время Президентские выборы в Польше состоятся несмотря на коронавирус
Мы принимаем эти решения, чтобы выиграть время, подготовить больницы,
– пояснил премьер.
Как усилили карантин в Польше:
- С 24 марта позволяют выходить из дома только для того, чтобы пойти на работу, в аптеку или к врачу, а также на прогулку с собакой.
- Запретили собираться группами более двух людей за исключением членов одной семьи.
- На религиозных службах могут собираться не более пяти человек.
- Общественный транспорт можно заполнять только наполовину, его движение пока не отменяют.
Заметим, что 24 марта в Польше возросло число жертв коронавируса. Умер 68-летний священник, который лечился в Пулавах. Таким образом в стране уже 9 погибших.
20 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о введении режима эпидемии в стране из-за распространения коронавируса Covid-19. Штраф за нарушение карантина – 30 тысяч злотых.