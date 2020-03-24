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      Польша усилила карантин из-за коронавируса: запретили свободно передвигаться

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      В Польше 774 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, 9 человек – умерли. Власти страны усилили ограничительные меры из-за вспышки болезни.

      Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что новые меры будут действовать с 24 марта до 11 апреля, сообщает RMF24.

      В то же время Президентские выборы в Польше состоятся несмотря на коронавирус

      Мы принимаем эти решения, чтобы выиграть время, подготовить больницы,
      – пояснил премьер.

      Как усилили карантин в Польше:

      • С 24 марта позволяют выходить из дома только для того, чтобы пойти на работу, в аптеку или к врачу, а также на прогулку с собакой.
      • Запретили собираться группами более двух людей за исключением членов одной семьи.
      • На религиозных службах могут собираться не более пяти человек.
      • Общественный транспорт можно заполнять только наполовину, его движение пока не отменяют.

      Заметим, что 24 марта в Польше возросло число жертв коронавируса. Умер 68-летний священник, который лечился в Пулавах. Таким образом в стране уже 9 погибших.

      20 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о введении режима эпидемии в стране из-за распространения коронавируса Covid-19. Штраф за нарушение карантина – 30 тысяч злотых.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Коронавирус Covid-19 Здоровье Новости Польши Новости политики
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