В Польше объявили режим эпидемии из-за коронавируса

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 20 марта объявил о введение режима эпидемии в стране из-за распространения коронавируса Covid-19.

Моравецький наголосив, що це рішення дає владі Польщі нові можливості для боротьби з поширення коронавірусу в країні.

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Аби призупинити подальше поширення (коронавірусу – 24 канал), обмежити і запровадити відповідні принципи, також і в питанні карантину, ми запроваджуємо стан епідемії,

– заявив він.

Польський прем'єр додав, що уряд виділить на підтримку поляків 212 мільярдів злотих.

Що передбачає стан епідемії в Польщі:

навчання у школах призупинять до католицького Великодня, 12 квітня. За словами Моравецького, це важке рішення, але воно необхідне, щоб коронавірус не поширювався дуже широко.

до католицького Великодня, 12 квітня. За словами Моравецького, це важке рішення, але воно необхідне, щоб коронавірус не поширювався дуже широко. також відміняють заняття у дитсадках, дитячих клубах та університетах.

штраф за порушення режиму карантину зросте з 5 тисяч злотих до 30 тисяч злотих.

Важливо! Станом на 20 березня у Польщі зафіксовано заражених коронавірусом у 411 осіб. На жаль, 5 з них померли.



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