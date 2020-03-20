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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ ШАХОВ

      В Польше объявили режим эпидемии из-за коронавируса

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      Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 20 марта объявил о введение режима эпидемии в стране из-за распространения коронавируса Covid-19.

      Моравецький наголосив, що це рішення дає владі Польщі нові можливості для боротьби з поширення коронавірусу в країні. 

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      Аби призупинити подальше поширення (коронавірусу – 24 канал), обмежити і запровадити відповідні принципи, також і в питанні карантину, ми запроваджуємо стан епідемії,
      – заявив він.

      Польський прем'єр додав, що уряд виділить на підтримку поляків 212 мільярдів злотих.

      Що передбачає стан епідемії в Польщі: 

      • навчання у школах призупинять до католицького Великодня, 12 квітня. За словами Моравецького, це важке рішення, але воно необхідне, щоб коронавірус не поширювався дуже широко.
      • також відміняють заняття у дитсадках, дитячих клубах та університетах.
      • штраф за порушення режиму карантину зросте з 5 тисяч злотих до 30 тисяч злотих.

      Важливо! Станом на 20 березня у Польщі зафіксовано заражених коронавірусом у 411 осіб. На жаль, 5 з них померли.


      Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Штрафы Деньги Учеба Коронавирус Covid-19 Эпидемия Новости Польши Новости политики
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