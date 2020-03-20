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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ

      У Польщі оголосили режим епідемії через коронавірус

      -
      Моравецький оголосив у Польщі режим епідемії / polskieradio24.pl

      Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький 20 березня оголосив про введення режиму епідемії в країні через поширення коронавірусу Covid-19.

      Моравецький наголосив, що це рішення дає владі Польщі нові можливості для боротьби з поширення коронавірусу в країні. 

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      Аби призупинити подальше поширення (коронавірусу – 24 канал), обмежити і запровадити відповідні принципи, також і в питанні карантину, ми запроваджуємо стан епідемії,
      – заявив він.

      Польський прем'єр додав, що уряд виділить на підтримку поляків 212 мільярдів злотих.

      Що передбачає стан епідемії в Польщі: 

      • навчання у школах призупинять до католицького Великодня, 12 квітня. За словами Моравецького, це важке рішення, але воно необхідне, щоб коронавірус не поширювався дуже широко.
      • також відміняють заняття у дитсадках, дитячих клубах та університетах.
      • штраф за порушення режиму карантину зросте з 5 тисяч злотих до 30 тисяч злотих.

      Важливо! Станом на 20 березня у Польщі зафіксовано заражених коронавірусом у 411 осіб. На жаль, 5 з них померли.


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      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Штрафи Гроші Освіта Коронавірус Covid-19 Епідемія Новини Польщі Новини політики
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