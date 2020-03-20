У Польщі оголосили режим епідемії через коронавірус
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Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький 20 березня оголосив про введення режиму епідемії в країні через поширення коронавірусу Covid-19.
Моравецький наголосив, що це рішення дає владі Польщі нові можливості для боротьби з поширення коронавірусу в країні.
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Аби призупинити подальше поширення (коронавірусу – 24 канал), обмежити і запровадити відповідні принципи, також і в питанні карантину, ми запроваджуємо стан епідемії,
– заявив він.
Польський прем'єр додав, що уряд виділить на підтримку поляків 212 мільярдів злотих.
Що передбачає стан епідемії в Польщі:
- навчання у школах призупинять до католицького Великодня, 12 квітня. За словами Моравецького, це важке рішення, але воно необхідне, щоб коронавірус не поширювався дуже широко.
- також відміняють заняття у дитсадках, дитячих клубах та університетах.
- штраф за порушення режиму карантину зросте з 5 тисяч злотих до 30 тисяч злотих.
Важливо! Станом на 20 березня у Польщі зафіксовано заражених коронавірусом у 411 осіб. На жаль, 5 з них померли.
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