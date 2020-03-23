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      Шмигаль прокомментировал вероятность введения чрезвычайного положения

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      Пока нет необходимости введения чрезвычайного положения в Украине. Чрезвычайное положение вводят действительно тогда, когда есть чрезвычайные события.

      Такое заявление сделал украинский премьер Денис Шмигаль в эфире программы "Свобода слова".

      По его словам, сегодня развитие коронавируса в Украине является довольно умеренным, в отличие от многих стран Европы.

      "В тех областях, где появляется коронавирус, после первого больного было введено положение чрезвычайной ситуации. Кабмин его утверждает для каждого региона. Пока этих мер дотаточно для того, чтобы эффективно управлять как в тех регионах, где заболевание появилось, так и в Украине в целом", – отметил он.

      Что касается введения чрезвычайного положения, то это отдельное решение, которое Кабмин предлагает президенту. А дальше решение – за Верховной Радой.

      "На этой неделе так не выглядит, что есть такая потребность – вводить чрезвычайное положение в Украине", – подчеркнул Шмигаль.

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      Теги: Новости политики Новости Украины
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