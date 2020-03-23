Немає потреби запроваджувати надзвичайний стан в Україні, – Шмигаль
Наразі немає потреби запровадження надзвичайного стану в Україні. Надзвичайний стан запроваджують дійсно тоді, коли є надзвичайні події.
Таку заяву зробив український прем'єр Денис Шмигаль у ефірі програми "Свобода слова". За його словами, сьогодні розвиток коронавірусу в Україні є доволі помірним, на відміну від багатьох країн Європи.
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В тих областях, де з’являється коронавірус, після першого хворого було запроваджено стан надзвичайної ситуації. Кабмін його затверджує для кожного регіону. Поки цих заходів остатньою для того, щоб ефективно управляти як у тих регіонах, де захворювання з’явилося, так і в Україні загалом,
– зауважив він.
Очільник Кабміну додав, щодо запровадження надзвичайного стану, то це окреме рішення, яке Кабмін пропонує президенту. А далі рішення – за Верховною Радою.
"Цього тижня так не виглядає, що є така потреба запроваджувати надзвичайни стан в Україні", – наголосив Шмигаль.
За його словами, Україна та весь світ стикнулися з доволі складною ситуацією щодо коронавірусу, передусім через відсутність:
- ліків,
- методології та методик лікування цієї хвороби.
Шмигаль підкреслив, що коронавірус у різних країнах розвивається по-різному. Зокрема, є країни, де це відбувається стрімко.
Сьогодні ми доволі оперативно ухвалили всі рішення. Уряд чітко обмежив всі шляхи потрапляння та розповсюдження коронавірусу в Україні. Це одна з причин, чому динаміка є помірною. Але ніхто не є застрахованим від іншого розвитку подій,
– зазначив прем'єр.
Водночас він наголосив, що за останні два тижні до України в’їхали майже 2 тисячі людей з Європи та решти світу. Вони повернулися через пандемію коронавірусу в світі. Тому упродовж найближчих двох тижнів ситуація може змінюватися.
"Але ми сьогодні робимо всі заходи, аби максимально це обмежити", – підсумував Шмигаль.
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