Немає потреби запроваджувати надзвичайний стан в Україні, – Шмигаль

Наразі немає потреби запровадження надзвичайного стану в Україні. Надзвичайний стан запроваджують дійсно тоді, коли є надзвичайні події.

Таку заяву зробив український прем'єр Денис Шмигаль у ефірі програми "Свобода слова". За його словами, сьогодні розвиток коронавірусу в Україні є доволі помірним, на відміну від багатьох країн Європи.

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В тих областях, де з’являється коронавірус, після першого хворого було запроваджено стан надзвичайної ситуації. Кабмін його затверджує для кожного регіону. Поки цих заходів остатньою для того, щоб ефективно управляти як у тих регіонах, де захворювання з’явилося, так і в Україні загалом,

– зауважив він.

Очільник Кабміну додав, щодо запровадження надзвичайного стану, то це окреме рішення, яке Кабмін пропонує президенту. А далі рішення – за Верховною Радою.

"Цього тижня так не виглядає, що є така потреба запроваджувати надзвичайни стан в Україні", – наголосив Шмигаль.

За його словами, Україна та весь світ стикнулися з доволі складною ситуацією щодо коронавірусу, передусім через відсутність:

ліків,

методології та методик лікування цієї хвороби.

Шмигаль підкреслив, що коронавірус у різних країнах розвивається по-різному. Зокрема, є країни, де це відбувається стрімко.

Сьогодні ми доволі оперативно ухвалили всі рішення. Уряд чітко обмежив всі шляхи потрапляння та розповсюдження коронавірусу в Україні. Це одна з причин, чому динаміка є помірною. Але ніхто не є застрахованим від іншого розвитку подій,

– зазначив прем'єр.

Водночас він наголосив, що за останні два тижні до України в’їхали майже 2 тисячі людей з Європи та решти світу. Вони повернулися через пандемію коронавірусу в світі. Тому упродовж найближчих двох тижнів ситуація може змінюватися.

"Але ми сьогодні робимо всі заходи, аби максимально це обмежити", – підсумував Шмигаль.

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