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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Немає потреби запроваджувати надзвичайний стан в Україні, – Шмигаль

      - Читать новость на русском
      Денис Шмигаль / 24 канал

      Наразі немає потреби запровадження надзвичайного стану в Україні. Надзвичайний стан запроваджують дійсно тоді, коли є надзвичайні події.

      Таку заяву зробив український прем'єр Денис Шмигаль у ефірі програми "Свобода слова".  За його словами, сьогодні розвиток коронавірусу в Україні є доволі помірним, на відміну від багатьох країн Європи.

      Радимо ознайомитися! Надзвичайний стан через коронавірус: як це роблять у світі

      В тих областях, де з’являється коронавірус, після першого хворого було запроваджено стан надзвичайної ситуації. Кабмін його затверджує для кожного регіону. Поки цих заходів остатньою для того, щоб ефективно управляти як у тих регіонах, де захворювання з’явилося, так і в Україні загалом,
      – зауважив він. 

      Очільник Кабміну додав, щодо запровадження надзвичайного стану, то це окреме рішення, яке Кабмін пропонує президенту. А далі рішення – за Верховною Радою.

      "Цього тижня так не виглядає, що є така потреба запроваджувати надзвичайни стан в Україні", – наголосив Шмигаль.

      За його словами, Україна та весь світ стикнулися з доволі складною ситуацією щодо коронавірусу, передусім через відсутність:

      • ліків,
      • методології та методик лікування цієї хвороби.

      Шмигаль підкреслив, що коронавірус у різних країнах розвивається по-різному. Зокрема, є країни, де це відбувається стрімко.

      Сьогодні ми доволі оперативно ухвалили всі рішення. Уряд чітко обмежив всі шляхи потрапляння та розповсюдження коронавірусу в Україні. Це одна з причин, чому динаміка є помірною. Але ніхто не є застрахованим від іншого розвитку подій,
      – зазначив прем'єр. 

      Водночас він наголосив, що за останні два тижні до України в’їхали майже 2 тисячі людей з Європи та решти світу. Вони повернулися через пандемію коронавірусу в світі. Тому упродовж найближчих двох тижнів ситуація може змінюватися. 

      "Але ми сьогодні робимо всі заходи, аби максимально це обмежити", – підсумував Шмигаль. 

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      Теги: Новини України Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Денис Шмигаль Надзвичайний стан Новини політики
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