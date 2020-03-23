Надзвичайний стан через коронавірус: як це роблять у світі

Українська влада зараз розглядає питання: вводити чи ні надзвичайний стан через епідемію коронавірусу? Тим часом, у багатьох країнах світу такий жорсткий захід уже давно запровадили. Де саме і як він діє? Читайте в матеріалі 24 каналу.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що депутати не пішли на карантин, а працюють в комітетах і готуються до позачергового засідання. За попередньою інформацією, воно відбудеться 25 або 26 березня, а в порядку денному буде, зокрема, питання про введення надзвичайного стану.

Що таке надзвичайний стан? Це особливий правовий режим, який може тимчасово вводитися в Україні чи в окремих її місцевостях. Вводиться він при виникненні надзвичайних ситуацій не нижче загальнодержавного рівня, що призвели чи можуть призвести до людських і матеріальних втрат, створюють загрозу життю і здоров’ю громадян.

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Нагадаємо, що зараз в окремих регіонах України діє режим надзвичайної ситуації, який суттєво відрізніється від надзвичайного стану. (Про різницю читайте тут.) Рішенням Кабміну надзвичайну ситуацію ввели у Чернівецькій, Житомирській, Івано-Франківській, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Тернопільській, Черкаській і Київській областях та у місті Києві.

Проте вже зараз очевидно, що для боротьби з коронавірусом треба застосовувати рішучіші заходи. Саме тому постало питання про введення в Україні надзвичайного стану. До цього закликає і міністр охорони здоров'я Ілля Ємець.

Я говорив про надзвичайний стан з першого дня роботи в уряді. Це треба було робити з самого початку. Якби це вдалося, то такого поширення, яке зараз геометрично розвивається, не було б, – зауважив Ємець.

Міністр також заявив, що для ефективної боротьби з поширенням коронавірусу в Україні всі українці повинні зайняти свідому позицію, мінімізувати контакти з іншими, дотримуватися правил гігієни, а також виконувати поради МОЗу.

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Надзвичайний стан – від Гітлера до Януковича

Світова історія знає дуже багато випадків, коли запроваджувався надзвичайний стан. Причини були найрізноманітніші – від війни чи революції до лісових пожеж чи нашестя саранчі. В деяких країнах надзвичайний стан тривав десятиліттями.

Так, у 1933 році в Німеччині після підлаштованого нацистами "підпалу Рейхстагу" президент Гіндербург застосував закон "Про надзвичайні повноваження". Пізніше Гітлер продовжив його на увесь час свого правління. Закон перестав діяти лише після поразки Третього Рейху в 1945-му. Втім, за тривалістю це не найдовший надзвичайний стан в історії – наприклад, у Єгипті він тривав 30 років (1981-2011), а в Сирії – 48 (1963-2011)!

В Україні надзвичайний стан вводили лише одного разу: це зробила 24 січня 2014 року Верховна Рада АР Крим – через події на Євромайдані. Тамтешні проросійські депутати, крім того, просили колишнього президента України Віктора Януковича запровадити надзвичайний стан на всій території країни. Але Янукович на такий крок не наважився.

Медики попереджають…



Франція готується до надзвичайного стану

Епідемія – одна з найпоширеніших причин надзвичайного стану. Його, наприклад, вводили зовсім недавно – у липні 2019 року – через спалах епідемії гарячки Ебола. Тоді Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила надзвичайний стан в усьому світі, хоча вірус Ебола лютував лише у трьох країнах Західної Африки (Сьєрра-Леоне, Ліберії та Гвінеї). За межами африканського континенту захворіли лише 5 людей, з яких помер 1 – у США.

Цілком логічно, що ВООЗ оголосила надзвичайний стан і через ситуацію з коронавірусом. Причому зробила це ще на початку епідемії – 30 січня 2020 року, коли Covid-2019 вирував лише в Китаї, але вже були перші хворі в 17-ти країнах.

Я оголошую надзвичайний стан у галузі охорони здоров'я через епідемію нового типу коронавірусу. Головна причина такого рішення – не епідемія всередині Китаю. Ми стурбовані можливістю поширення інфекції у країнах з нерозвиненою системою охорони здоров'я. Це рішення не є проявом недовіри до Китаю. Навпаки, ми бачимо, що Пекін здатний контролювати ситуацію, – сказав тоді генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

В той же час більшість країн світу (крім Китаю) не поспішали вводити надзвичайний стан. І дарма, кажуть тепер експерти. Можливо, пандемія коронавірусу була б не такою масштабною і вбивчою.

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На сьогодні надзвичайний стан уже запровадили Італія, Іспанія, Словаччина, Чехія, Ісландія, Естонія, Латвія, Румунія, Сербія, Боснія і Герцеговина, Угорщина, Болгарія, Швейцарія, Казахстан, Молдова, США, окремі штати Канади й окремі провінції Японії. 22 березня за надзвичайний стан екстренно проголосував парламент Франції, і, скоріше за все, президент Емануель Макрон підпише відповідний закон.

Відзначимо також, що заходи надзвичайного стану в різних країнах суттєво різняться.

Італія



На Апеннінах ситуація критична

Італія ввела надзвичайний стан першою в Європі – 30 січня. Тим не менше, країна стала сумним світовим лідером за кількістю смертей від коронавірусу. Станом на 22 березня, там захворіло 59 138 людей (5560 нових випадків за день), з яких 7024 одужали і 5476 померли (651 за день). І це при тому, що в Італії – повний карантин і жорсткі заходи безпеки. Наприклад, пересічні громадяни можуть виходити на вулицю лише з дозвільним документом і тільки в аптеку чи для покупки їжі. Порушників чекає величезний штраф і навіть є "тюремні" статті.

При цьому практично всі промислові підприємства працюють, офісні співробітники – теж, але онлайн. Міський транспорт суттєво зменшив інтенсивність руху, але в салонах майже порожньо – їздять лише ті, кому треба на роботу.

Іспанія



На вулицях іспанських міст безлюдно

В Іспанії надзвичайний стан ввели 16 березня терміном на 15 днів (але вже кажуть, що він, скоріше за все, буде продовжений). Заходи боротьби з коронавірусом, в цілому, такі ж як в Італії.

Прем’єр-міністр Педро Санчес зізнався журналістам, що засідання уряду щодо надзвичайного стану тривало понад сім годин "через певні розбіжності між партіями коаліції". За словами чиновника, уряд перебрав на себе всю повноту влади в країні. Навіть місцеву поліцію підпорядкували міністру внутрішніх справ. Серед важливих заходів, зокрема, заборона громадянам залишати помешкання, окрім як для пересування на роботу, придбання їжі і ліків, відвідання медичних центрів та банків, а також для догляду за людьми похилого віку і неповнолітніми. Зачинені всі непродуктові крамниці, ресторани, бари, готелі, розважальні та спортивні заклади, школи та університети.

США



Дональд Трамп не сховався від проблеми коронавірусу

Президент Дональд Трамп довгий час відмахувався від коронавірусу і навіть називав його "короткостроковою проблемою". Але після того, як загроза нависла над ним самим, змінив думку. Річ у тім, що на початку березня Трамп зустрівся з президентом Бразилії Жаїром Болсонару. І буквально через тиждень з’явлася інформація, що тест бразильця дав позитивний результат на короновірус. Згодом виявилося, що ця новина – фейк, про що Болсонару особисто написав у соцмережах. Проте у його прес-секретаря Фабіо Вайнгартена, який був на зустрчі президентів, справді виявили Covid-2019 . Після цього гоноровий Трамп таки зробив тест, а наступного дня оголосив про введення у США надзвичайного стану і виділення $50 млрд для боротьби з бідою ХХІ століття.

Зараз зупинені майже всі виробництва, де більше ніж 200 працівників. Американців наполегливо закликають сидіти вдома і виходити лише з трьох причин – за продуктами, в аптеку чи лікарню. Поліція слідкує навіть за приватним транспортом – у салоні має бути лише водій. Виняток: якщо він везе когось до лікарні.

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Відзначимо, що закон про надзвичайний стан було ухвалено в США в 1976 році. Й американські президенти використовували його дуже активно – понад 50 разів. Зокрема, Джордж Буш-молодший запровадив "надзвичайку" після терактів 11 вересня 2001 року, Барак Обама у 2009-му – для боротьби з африканською чумою свиней, а Трамп у 2019-му – для будівництва "стіни" на кордоні з Мексикою.

Країни, які найбільше постраждали від коронавірусу

Італія – майже 60 тисяч інфікованих і майже 5,5 тисячі людей померли;

Китай – понад 80 тисяч інфікованих і більш як 3 тисячі людей померли;

Іспанія – майже 30 тисяч інфікованих і понад 1,7 тисячі людей померли;

Іран – понад 21 тисяча інфікованих і майже 1,7 тисячі осіб померли;

США – майже 35 тисяч інфікованих і понад 450 людей померли;

Франція – понад 16 тисяч інфікованих і майже 700 людей померли.



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