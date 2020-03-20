20:16
20 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ

      Голодні мавпи та самотні пінгвіни: як живуть тварини під час пандемії

      -

      У Таїланді голодні мавпи билися за їжу, а в Чикаго пінгвінам люди влаштували екскурсію. У час пандемії змінюється не лише життя людей, а й тварин.

      Мавпи у Таїланді

      Мавп у Таїланді більше не годують туристи. Через голод вони влаштували бійку за їжу.

      Цікаво У Китаї слони забрели у село і випили все вино поки місцеві самоізолювалися: фото

      Через коронавірус відпочивальників майже немає, а примати звикли до ласощів. Деякі з них навіть почали страждати на ожиріння.

      Дивіться відео, як мавпи вибігли на вулицю у Таїланді:

      За їжу масову бійку влаштували одразу кілька зграй, до цього причин для ворожнечі в них не було. Це сталося біля давнього храму в місті Лопбурі.


      На вулицю вийшли мавпи / Фото з фейсбук Sasaluk Rttanachai

      Пінгвіни у Чикаго

      Водночас, у місті Чикаго людям доводиться розважати пінгвінів. Адже через закриття океанаріуму на карантин, пінгвіни стали єдиними відвідувачами.

      Працівники океанаріуму вирішили випустити тварин з вольєрів. За словами зоологів, без людської уваги птахам у неволі важко проявляти себе, тому доводиться їх спеціально розважати.

      Рибки у Венеції

      У Венеціанському каналі вода настільки чиста, що тепер можна побачити рибок. У не карантинний час, їх зустріти майже неможливо. Адже через рух моторних човнів та велику кількість туристів, вода у каналі була постійно скаламучена.

       

      В Росії зафіксували ще 54 випадки зараження коронавірусом
      сьогодні
      Автор: Вікторія Кутьїна
      Теги: Таїланд Новини США Екологія Світ тварин
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 19:30 Чому важливо блокувати російські соцмережі: факти, які пояснюють заборону
      Віталій Дейнега
      сьогодні , 19:00 Коронавірус і окупація: Кремль може скористатися пандемією
      Віталій Портников
      19 березня , 17:00 Ризик виникнення геморою залежить від вашої професії: хто в найбільшій групі ризику
      19 березня , 20:00 Вибуховий покерний онлайн-вікенд — понад 3 000 000 гривень призових
      13 березня , 12:50 Біокамін в квартирі: плюси, мінуси, проблеми при використанні та заміна біокаміна
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук