Голодні мавпи та самотні пінгвіни: як живуть тварини під час пандемії
У Таїланді голодні мавпи билися за їжу, а в Чикаго пінгвінам люди влаштували екскурсію. У час пандемії змінюється не лише життя людей, а й тварин.
Мавп у Таїланді більше не годують туристи. Через голод вони влаштували бійку за їжу.
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Через коронавірус відпочивальників майже немає, а примати звикли до ласощів. Деякі з них навіть почали страждати на ожиріння.
Дивіться відео, як мавпи вибігли на вулицю у Таїланді:
За їжу масову бійку влаштували одразу кілька зграй, до цього причин для ворожнечі в них не було. Це сталося біля давнього храму в місті Лопбурі.
На вулицю вийшли мавпи / Фото з фейсбук Sasaluk Rttanachai
Пінгвіни у Чикаго
Водночас, у місті Чикаго людям доводиться розважати пінгвінів. Адже через закриття океанаріуму на карантин, пінгвіни стали єдиними відвідувачами.
Працівники океанаріуму вирішили випустити тварин з вольєрів. За словами зоологів, без людської уваги птахам у неволі важко проявляти себе, тому доводиться їх спеціально розважати.
Рибки у Венеції
У Венеціанському каналі вода настільки чиста, що тепер можна побачити рибок. У не карантинний час, їх зустріти майже неможливо. Адже через рух моторних човнів та велику кількість туристів, вода у каналі була постійно скаламучена.