Голодні мавпи та самотні пінгвіни: як живуть тварини під час пандемії

Мавпи у Таїланді

Мавп у Таїланді більше не годують туристи. Через голод вони влаштували бійку за їжу.

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Через коронавірус відпочивальників майже немає, а примати звикли до ласощів. Деякі з них навіть почали страждати на ожиріння.

Дивіться відео, як мавпи вибігли на вулицю у Таїланді:

За їжу масову бійку влаштували одразу кілька зграй, до цього причин для ворожнечі в них не було. Це сталося біля давнього храму в місті Лопбурі.



На вулицю вийшли мавпи / Фото з фейсбук Sasaluk Rttanachai

Пінгвіни у Чикаго

Водночас, у місті Чикаго людям доводиться розважати пінгвінів. Адже через закриття океанаріуму на карантин, пінгвіни стали єдиними відвідувачами.

The adventure continues!

This morning, Edward and Annie explored Shedd’s rotunda. They are a bonded pair of rockhopper penguins, which means they are together for nesting season. Springtime is nesting season for penguins at Shedd, and this year is no different! (1/3) pic.twitter.com/VdxN3oQAfe — Shedd Aquarium (@shedd_aquarium) March 16, 2020

Працівники океанаріуму вирішили випустити тварин з вольєрів. За словами зоологів, без людської уваги птахам у неволі важко проявляти себе, тому доводиться їх спеціально розважати.

Рибки у Венеції

У Венеціанському каналі вода настільки чиста, що тепер можна побачити рибок. У не карантинний час, їх зустріти майже неможливо. Адже через рух моторних човнів та велику кількість туристів, вода у каналі була постійно скаламучена.