Голодные обезьяны и одинокие пингвины: как живут животные во время пандемии

Смотрите видео, как обезьяны выбежали на улицу в Таиланде:

Из-за коронавируса отдыхающих почти нет, а приматы привыкли к лакомству. Некоторые из них даже начали страдать ожирением.

Обезьян в Таиланде больше не кормят туристы. Из-за голода они устроили драку за еду.

За еду массовую драку устроили сразу несколько стай, до этого причин для вражды у них не было. Это произошло возле древнего храма в городе Лопбури.



На улицу вышли обезьяны / Фото с фейсбук Sasaluk Rttanachai

Пингвины в Чикаго

В то же время, в городе Чикаго людям приходится развлекать пингвинов. Ведь из-за закрытия океанариума на карантин пингвины стали единственными посетителями.

The adventure continues!

This morning, Edward and Annie explored Shedd’s rotunda. They are a bonded pair of rockhopper penguins, which means they are together for nesting season. Springtime is nesting season for penguins at Shedd, and this year is no different! (1/3) pic.twitter.com/VdxN3oQAfe — Shedd Aquarium (@shedd_aquarium) March 16, 2020

Работники океанариума решили выпустить животных из вольеров. По словам зоологов, без человеческого внимания птицам в неволе трудно проявлять себя, поэтому приходится их специально развлекать.

Рыбки в Венеции

В Венецианском канале вода настолько чистая, что теперь можно увидеть рыбок. В вне карантинное время их встретить почти невозможно. Ведь из-за движения моторных лодок и большого количества туристов вода в канале была постоянно замутнена.