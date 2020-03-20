20:21
20 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ ШАХОВ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ ШАХОВ

      Голодные обезьяны и одинокие пингвины: как живут животные во время пандемии

      - Читати новину українською

      В Таиланде голодные обезьяны дрались за еду, а в Чикаго пингвинам люди устроили экскурсию. Во время пандемии меняется не только жизнь людей, но и животных.

      Обезьяны в Таиланде

      Обезьян в Таиланде больше не кормят туристы. Из-за голода они устроили драку за еду.

      Интересно В Китае слоны забрели в деревню и выпили все вино пока местные самоизолировались: фото

      Из-за коронавируса отдыхающих почти нет, а приматы привыкли к лакомству. Некоторые из них даже начали страдать ожирением.

      Смотрите видео, как обезьяны выбежали на улицу в Таиланде:

      За еду массовую драку устроили сразу несколько стай, до этого причин для вражды у них не было. Это произошло возле древнего храма в городе Лопбури.


      На улицу вышли обезьяны / Фото с фейсбук Sasaluk Rttanachai

      Пингвины в Чикаго

      В то же время, в городе Чикаго людям приходится развлекать пингвинов. Ведь из-за закрытия океанариума на карантин пингвины стали единственными посетителями.

      Работники океанариума решили выпустить животных из вольеров. По словам зоологов, без человеческого внимания птицам в неволе трудно проявлять себя, поэтому приходится их специально развлекать.

      Рыбки в Венеции

      В Венецианском канале вода настолько чистая, что теперь можно увидеть рыбок. В вне карантинное время их встретить почти невозможно. Ведь из-за движения моторных лодок и большого количества туристов вода в канале была постоянно замутнена.

       

      В России зафиксировали еще 54 случая заражения коронавирусом
      сегодня
      Автор: Виктория Кутьина
      Теги: Таиланд Новости США Экология Мир животных
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 19:30 Почему важно блокировать российские соцсети: факты, объясняющие запрет
      Віталій Дейнега
      сегодня , 19:00 Трогательные истории людей, которые оказались в ловушке коронавируса
      Ярослав Голобородько
      19 марта , 17:00 Риск возникновения геморроя зависит от вашей профессии: кто в наибольшей группе риска
      19 марта , 20:00 Взрывной покерный онлайн-уикенд – более 3 000 000 гривен призовых
      13 марта , 12:50 Биокамин в квартире: плюсы, минусы, проблемы при использовании и замена биокамина
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук