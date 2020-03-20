Голодные обезьяны и одинокие пингвины: как живут животные во время пандемии
В Таиланде голодные обезьяны дрались за еду, а в Чикаго пингвинам люди устроили экскурсию. Во время пандемии меняется не только жизнь людей, но и животных.
За еду массовую драку устроили сразу несколько стай, до этого причин для вражды у них не было. Это произошло возле древнего храма в городе Лопбури.
На улицу вышли обезьяны / Фото с фейсбук Sasaluk Rttanachai
Пингвины в Чикаго
В то же время, в городе Чикаго людям приходится развлекать пингвинов. Ведь из-за закрытия океанариума на карантин пингвины стали единственными посетителями.
Работники океанариума решили выпустить животных из вольеров. По словам зоологов, без человеческого внимания птицам в неволе трудно проявлять себя, поэтому приходится их специально развлекать.
Рыбки в Венеции
В Венецианском канале вода настолько чистая, что теперь можно увидеть рыбок. В вне карантинное время их встретить почти невозможно. Ведь из-за движения моторных лодок и большого количества туристов вода в канале была постоянно замутнена.