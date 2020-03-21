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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Що передбачає режим надзвичайного стану: інфографіка

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      Що передбачає режим надзвичайного стану / Фото 24 каналу

      Цієї неділі збереться засідання Ради національної безпеки України. Як стало відомо 24 каналу, питанням термінового скликання буде запровадження надзвичайного стану в Україні. Що він загалом передбачає і яка його особливість – дивіться нижче.

      Після засідання РНБО пропонує ввести надзвичайний стан президентові. Він видає відповідний указ, який ще має затвердити Верховна Рада. Після того, як за це проголосують депутати Верховної Ради, рішення починає діяти.

      Важливо Завтра відбудеться засідання РНБО щодо надзвичайного стану

      Надзвичайний стан можна вводити щонайбільше на місяць, а потім продовжувати ще на 30 днів, і не більш як 60 діб в окремих її місцевостях. За надзвичайного стану допускається тимчасове, обумовлене загрозою, обмеження прав і свобод людини та законних інтересів юридичних осіб.

      У яких країнах зараз діє надзвичайний стан Наразі режим надзвичайного стану ввели в багатьох країнах серед яких: США, Італія, Словаччина, Чехія, Ісландія, Естонія, Іспанія, Румунія, Сербія, Латвія, Болгарія, Швейцарія, Казахстан, США, Молдова.

       Закон дозволяє надати відповідним органам державної влади, і владі на місцях повноваженя, що необхідні для відвернення загрози та розвовсюдження коронавірусу. 

      Що передбачає надзвичайний стан: коротко

      • Особливий режим в'їзду і виїзду, огляд транспорту;
      • Посилення охорони громадського порядку;
      • Проведення масових заходів, страйків;
      • Вилучення майна;
      • Евакуація з місць, небезпечних для проживання;
      • Квартирна повинність компаній для розміщення евакуйованих;
      • Заборона будівництва об'єктів, які не пов'язані з НС;
      • Карантин та інші санітарні і протиепідемічні заходи;
      • Особливий порядок розподілення харчів і предметів першої необхідності;
      • Мобілізація та використання ресурсів підприємств;
      • Зміна режиму роботи підприємств;
      • Тимчасове залучення працездатного населення до робіт (у виняткових випадках).


      Що передбачає режим надзвичайного стану / Інфографіка 24 каналу

      Наразі в Україні загалом діє посилений карантин, а у Чернівецькій, Житомирській, Харківській, Київській і місті Києві, Івано-Франківській, Тернопільській і Дніпропетровській областях режим надзвичайної ситуації.

       

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Інфографіка РНБО Новини політики
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