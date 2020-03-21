Завтра відбудеться засідання РНБО щодо надзвичайного стану

22 березня збереться засідання Ради національної безпеки України. Питанням термінового скликання буде запровадження надзвичайного стану в Україні.

Надзвичайний стан можуть ввести в Україні уже з наступного вівторка. Про це 24 каналу стало відомо з власних джерел.

Важливо знати Надзвичайний стан в Україні: що означає і як жити в його умовах

Рішення засідання РНБО буде підписане Зеленським, і відтак наступного тижня депутати Верховної Ради зберуться на позачергове засідання, аби його ухвалити. Тоді рішення про запровадження НС почне діяти на території усієї України.

Що таке надзвичайний стан?Це особливий правовий режим, який може тимчасово вводитися в Україні чи в окремих її місцевостях. Вводиться він при виникненні надзвичайних ситуацій не нижче загальнодержавного рівня, що призвели чи можуть призвести до людських і матеріальних втрат, створюють загрозу життю і здоров’ю громадян.

Як запроваджується надзвичайний стан

Указом президента. Пропозиції щодо його введення в Україні загалом або в окремих її місцевостях президентові подає Рада національної безпеки і оборони України. Далі він має бути затверджений Верховною Радою протягом двох днів. За умов, що вимагають невідкладних заходів для врятування населення або недопущення загибелі людей, надзвичайний стан може бути введено без попередження.

Наразі режим надзвичайного стану ввели в багатьох країнах серед яких: Італія, Словаччина, Чехія, Ісландія, Естонія, Іспанія, Румунія, Сербія, Латвія, Болгарія, Швейцарія, Казахстан, США, Молдова.