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      Завтра состоится заседание СНБО насчет чрезвычайного положения

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      22 марта соберется заседание Совета национальной безопасности Украины. Вопросом срочного созыва будет введение чрезвычайного положения в Украине.

      Чрезвычайное положение могут ввести в Украине уже со следующего вторника. Об этом 24 каналу стало известно из собственных источников.

      Важно знать Чрезвычайное положение в Украине: что значит и как жить в его условиях

      Решение заседания СНБО будет подписано Зеленским, и поэтому на следующей неделе депутаты Верховной Рады соберутся на внеочередное заседание, чтобы его принять. Тогда решение о введении ЧС начнет действовать на территории всей Украины.

      Что такое чрезвычайное положение?Это особый правовой режим, который может временно вводиться в Украине или в отдельных ее местностях. Вводится он при возникновении чрезвычайных ситуаций не ниже общегосударственного уровня, которые привели или могут привести к человеческим и материальным потерям, создают угрозу жизни и здоровью граждан.

      Как вводится чрезвычайное положение

      Указом президента. Предложение по его введению в Украине в целом или в отдельных ее местностях президенту подает Совет национальной безопасности и обороны Украины. Далее он должен быть утвержден Верховной Радой в течение двух дней. В условиях, требующих неотложных мер по спасению населения или недопущения гибели людей, чрезвычайное положение может быть введено без предупреждения. 

      Сейчас режим чрезвычайного положения ввели во многих странах среди которых Италия, Словакия, Чехия, Исландия, Эстония, Испания, Румыния, Сербия, Латвия, Болгария, Швейцария, Казахстан, США, Молдова.

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Новости политики
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