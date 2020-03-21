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      Что предусматривает режим чрезвычайного положения: инфографика

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      В это воскресенье соберется заседание Совета национальной безопасности Украины. Как стало известно 24 каналу, вопросом срочного созыва будет введение чрезвычайного положения в Украине. Что оно в целом предполагает и какова его особенность – смотрите ниже.

      После заседания СНБО предлагает президенту ввести чрезвычайное положение. Он издает соответствующий указ, который еще должна утвердить Верховная Рада. После того, как за это проголосуют депутаты Верховной Рады, решение начинает действовать.

      Важно Завтра состоится заседание СНБО по чрезвычайному положению

      Чрезвычайное положение можно вводить максимум на месяц, а потом продлевать еще на 30 дней, и не более 60 суток в отдельных ее местностях. При чрезвычайном положении допускается временное, обусловленное угрозой, ограничение прав и свобод человека и законных интересов юридических лиц.

      В каких странах сейчас действует чрезвычайное положениеСейчас режим чрезвычайного положения ввели во многих странах, среди которых: США, Италия, Словакия, Чехия, Исландия, Эстония, Испания, Румыния, Сербия, Латвия, Болгария, Швейцария, Казахстан, США, Молдова.

      Закон позволяет предоставить соответствующим органам государственной власти и власти на местах полномочия, необходимые для предотвращения угрозы и распространения коронавируса.

      Что предусматривает чрезвычайное положение: коротко

      • Особый режим въезда и выезда, осмотр транспорта;
      • Усиление охраны общественного порядка;
      • Проведение массовых мероприятий, забастовок;
      • Изъятие имущества;
      • Эвакуация из мест, опасных для проживания;
      • Квартирная повинность компаний для размещения эвакуированных;
      • Запрет строительства объектов, не связанных с НС;
      • Карантин и другие санитарные и противоэпидемические мероприятия;
      • Особый порядок распределения продуктов и предметов первой необходимости;
      • Мобилизация и использование ресурсов предприятий;
      • Изменение режима работы предприятий;
      • Временное привлечение трудоспособного населения к работам (в исключительных случаях).


      Что предусматривает режим чрезвычайного положения / Инфографика 24 канала

      Сейчас в Украине действует усиленный карантин, а в Черновицкой, Житомирской, Харьковской, Киевской областях и городе Киеве, Ивано-Франковской, Тернопольской и Днепропетровской областях режим чрезвычайной ситуации.

      Завтра состоится заседание СНБО насчет чрезвычайного положения
      сегодня
      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Инфографика СНБО Новости политики
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