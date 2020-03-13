У Болгарії ввели надзвичайний стан через коронавірус

Болгарський парламент оголосив у країні на місяць надзвичайний стан через стрімке поширення коронавірусу. Зупинено роботу шкіл, дитячих садків та університетів.

Зараз в країні зареєстровано 23 випадки інфікування Covid-19, одна людина померла. Про це повідомило болгарське агентство БГНЕС.

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На вимушені канікули пішли школи, дитсадки та університети, обмежено масові зібрання – до 13 квітня.

Ми змушені ввести надзвичайний стан на місяць. Головним чином, це робиться для недисциплінованих людей,

– пояснив рішення парламенту прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов.

Надзвичайний стан обійдеться країні недешево. За попередніми підрахунками, державна казна не дорахується трьох мільярдів левів наприкінці року. Зараз уряд Болгарії працює над пакетом економічних та соціальних заходів, які спрямовані на подолання наслідків коронавірусної кризи.

Коронавірус у світі станом на 13 березня

У світі зареєстровано 128 343 випадки захворювання COVID-19, з них 68 324 (53,2%) осіб одужали.

За межами Китаю зафіксовано 47 411 випадків у 116 країнах.

На території ЄС лідерами по поширенню коронавірусу є Італія – 15 113 випадків, Іспанія – 2 965, Франція – 2 876.

В Україні скасовано авіасполучення з країнами, де зафіксовано спалах коронавірусу. МЗС оприлюднило список країн, від візиту до яких теж слід відмовитись.



МЗС рекомендує відмовитись від поїздок у ці країни / Інфографіка 24 каналу