В Болгарии ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса

Болгарский парламент объявил в стране на месяц чрезвычайное положение из-за стремительного распространения коронавируса. Остановлена работа школ, детских садов и университетов.

Сейчас в стране зарегистрировано 23 случая инфицирования Covid-19, один человек умер. Об этом сообщило болгарское агентство БГНЕС.

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На вынужденные каникулы пошли школы, детсады и университеты, ограничены массовые собрания – до 13 апреля.

Мы вынуждены ввести чрезвычайное положение на месяц. Главным образом, это делается для недисциплинированных людей,

– пояснил решение парламента премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

Чрезвычайное положение обойдется стране недешево. По предварительным подсчетам, государственная казна не досчитается трех миллиардов левов в конце года. Сейчас правительство Болгарии работает над пакетом экономических и социальных мероприятий, которые направлены на преодоление последствий коронавирусного кризиса.

Коронавирус в мире по состоянию на 13 марта

В мире зарегистрировано 128 343 случая заболевания COVID-19, из них 68 324 (53,2%) человек выздоровели.

За пределами Китая зафиксировано 47 411 случаев в 116 странах.

На территории ЕС лидерами по распространению коронавирус является Италия – 15 113 случаев, Испания – 2 965, Франция – 2 876.

В Украине отменено авиасообщение со странами, где зафиксирована вспышка коронавирус. МИД обнародовал список стран, от визита в которые тоже следует отказаться.



МИД рекомендует отказаться от поездок в эти страны / Инфографика 24 канала