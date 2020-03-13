13:33
13 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ СИВОХО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Рецидив Поклонской. Рубль заржавел
      Вєсті Кремля
      21:14, 12 марта
      Вести.UA: Отдельный карантин для ОПЗЖопцев. "Голос" без Вакарчука
      Вєсті.UA
      19:20, 12 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ СИВОХО

      В Болгарии ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса

      - Читати новину українською

      Болгарский парламент объявил в стране на месяц чрезвычайное положение из-за стремительного распространения коронавируса. Остановлена работа школ, детских садов и университетов.

      Сейчас в стране зарегистрировано 23 случая инфицирования Covid-19, один человек умер. Об этом сообщило болгарское агентство БГНЕС.

      ​К теме ЕС и коронавирус: переживет ли экономика Европы пандемию

      На вынужденные каникулы пошли школы, детсады и университеты, ограничены массовые собрания – до 13 апреля.

      Мы вынуждены ввести чрезвычайное положение на месяц. Главным образом, это делается для недисциплинированных людей,
      – пояснил решение парламента премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

      Чрезвычайное положение обойдется стране недешево. По предварительным подсчетам, государственная казна не досчитается трех миллиардов левов в конце года. Сейчас правительство Болгарии работает над пакетом экономических и социальных мероприятий, которые направлены на преодоление последствий коронавирусного кризиса.

      Коронавирус в мире по состоянию на 13 марта

      • В мире зарегистрировано 128 343 случая заболевания COVID-19, из них 68 324 (53,2%) человек выздоровели.
      • За пределами Китая зафиксировано 47 411 случаев в 116 странах.
      • На территории ЕС лидерами по распространению коронавирус является Италия – 15 113 случаев, Испания – 2 965, Франция – 2 876.
      • В Украине отменено авиасообщение со странами, где зафиксирована вспышка коронавирус. МИД обнародовал список стран, от визита в которые тоже следует отказаться.

      МЗС рекомендує відмовитись від поїздок
      МИД рекомендует отказаться от поездок в эти страны / Инфографика 24 канала

      Деятельность в "Квартале" и Укропе: кто такой Гура, сказавший о "целом самолете инфицированных"
      сегодня
      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости Здоровье Коронавирус Covid-19 Чрезвычайное положение Болгария
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 13:00 Увеличение полномочий СБУ: какую реформу предлагает Зеленский
      Віталій Шабунін
      сегодня , 12:30 Как читать новости про коронавирус и не потерять здравый смысл: практические советы психолога
      Євгенія Мазур
      12 марта , 12:44 Чем заняться вместе с ребенком во время карантина
      Михайло Года
      12 марта , 16:31 Тест-драйв Nissan Navara: пикап, которому не страшно бездорожье
      сегодня , 11:30 COVID-19 убьет в десять раз больше людей, чем грипп. Что должен знать и делать каждый?
      Світові Медіа
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук