Президент Бразилії Болсонару не хворий на короновірус

У президента Бразилії Жаїра Болсонару не виявили коронавірусу. Інформація про його нібито зараження, яку поширили у ЗМІ, не відповідає дійсності.

Коронавірус виявили у помічника Болсонару – Фабіо Вайнгартена. На тлі цього розповсюдили інформацію, що сам Болсонару теж хворий. Однак це неправда, і тест бразильського президента є негативним. Це підтвердив сам Болсонару у своєму фейсбуці.

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Про те, що Болсонару хворий на коронавірус, напередодні повідомили бразильські ЗМІ, зокрема, видання Jornal O Dia.

Цю інформацію поширили на тлі візиту бразильської делегації у США, який відбувався з 7 по 10 березня. Тоді президент Бразилії і його соратники провели зустріч з президентом США Дональдом Трампом.



Болсонару повідомляє, що не хворий на коронавірус / скриншот посту з фейсбуку

Що відомо про ставлення Трампа до коронавірусу

22 лютого президент США розлютився на своїх радників через рішення дозволити 14 американцям, які мають позитивний результат тесту на коронавірус, повернутися до Сполучених Штатів з Японії. Він був переконаний, що новий коронавірус є лише короткостроковою проблемою, що не матиме серйозного впливу на економіку.

Також Трамп у твіттері неодноразово писав, що США успішно стримують поширення інфекції.

Згодом у США підтвердили випадок зараження коронавірусом у відвідувача конференції Американського консервативного союзу. На цьому заході був присутній Трамп, а також низка інших посадовців. Американський президент відмовився пройти тестування на коронавірус.

12 березня Трамп оголосив про запровадження обмежувальних заходів через пандемію коронавірусу. Поїздки до ЄС заборонили на 30 днів. Через це фондові біржі знову обвалилися.

Найближчим часом Трамп може оголосити надзвичайний стан через коронавірус.

Важливо! У США зафіксовано близько 2 тисяч випадків зараження коронвірусом. Понад 40 людей померли.

Як вберегти себе від коронавірусу: поради

Обов'язково мийте руки з милом;

Коли чхаєте чи кашляєте – закривайте ніс та рот серветкою або згином ліктя;

М'ясо, яйця та рибу обов'язково термічно обробляйте;

Обов'язково мийте фрукти та овочі;

Уникайте тісного контакту з людьми, у яких проявляють симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель та чхання;

Уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми.



Куди не варто їхати на час поширення коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

