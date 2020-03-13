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      Президент Бразилії Болсонару не хворий на короновірус

      - Читать новость на русском
      Жаїр Болсонару і Дональд Трамп / AP

      У президента Бразилії Жаїра Болсонару не виявили коронавірусу. Інформація про його нібито зараження, яку поширили у ЗМІ, не відповідає дійсності.

      Коронавірус виявили у помічника Болсонару – Фабіо Вайнгартена. На тлі цього розповсюдили інформацію, що сам Болсонару теж хворий. Однак це неправда, і тест бразильського президента є негативним. Це підтвердив сам Болсонару у своєму фейсбуці.

      До теми Коронавірус виявили в учасника конференції за участю Трампа

      Про те, що Болсонару хворий на коронавірус, напередодні повідомили бразильські ЗМІ, зокрема, видання Jornal O Dia.

      Цю інформацію поширили на тлі візиту бразильської делегації у США, який відбувався з 7 по 10 березня. Тоді президент Бразилії і його соратники провели зустріч з президентом США Дональдом Трампом.  


      Болсонару повідомляє, що не хворий на коронавірус / скриншот посту з фейсбуку

      Що відомо про ставлення Трампа до коронавірусу

      • 22 лютого президент США розлютився на своїх радників через рішення дозволити 14 американцям, які мають позитивний результат тесту на коронавірус, повернутися до Сполучених Штатів з Японії. Він був переконаний, що новий коронавірус є лише короткостроковою проблемою, що не матиме серйозного впливу на економіку.
      • Також Трамп у твіттері неодноразово писав, що США успішно стримують поширення інфекції.
      • Згодом у США підтвердили випадок зараження коронавірусом у відвідувача конференції Американського консервативного союзу. На цьому заході був присутній Трамп, а також низка інших посадовців. Американський президент відмовився пройти тестування на коронавірус. 
      • 12 березня Трамп оголосив про запровадження обмежувальних заходів через пандемію коронавірусу. Поїздки до ЄС заборонили на 30 днів. Через це фондові біржі знову обвалилися. 
      • Найближчим часом Трамп може оголосити надзвичайний стан через коронавірус.

      Важливо! У США зафіксовано близько 2 тисяч випадків зараження коронвірусом. Понад 40 людей померли.

      Як вберегти себе від коронавірусу: поради

      • Обов'язково мийте руки з милом;
      • Коли чхаєте чи кашляєте – закривайте ніс та рот серветкою або згином ліктя;
      • М'ясо, яйця та рибу обов'язково термічно обробляйте;
      • Обов'язково мийте фрукти та овочі;
      • Уникайте тісного контакту з людьми, у яких проявляють симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель та чхання;
      • Уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми.


      Куди не варто їхати на час поширення коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
       

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Коронавірус Covid-19 Новини США Новини політики Новини України Дональд Трамп Бразилія
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