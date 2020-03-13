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      Президент Бразилии Болсонару не болен короновирусом

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      У президента Бразилии Жаира Болсонару не выявили коронавируса. Информация о его якобы заражении, которую распространили в СМИ, не соответствует действительности.

      Коронавирус обнаружили у помощника Болсонару – Фабио Вайнгартена. На фоне этого распространили информацию, что сам Болсонару тоже болен. Однако это неправда, и тест бразильского президента негативный. Это подтвердил сам Болсонару в своем фейсбуке.

      К теме Коронавирус обнаружили у участника конференции с участием Трампа

      О том, что Болсонару болен коронавирусом, накануне сообщили бразильские СМИ, в частности, издание Jornal O Dia.

      Эту информацию распространили на фоне визита бразильской делегации в США, который проходил с 7 по 10 марта. Тогда президент Бразилии и его соратники провели встречу с президентом США Дональдом Трампом.


      Болсонару сообщает, что не болен коронавирусом / скриншот поста с фейсбуке

      Что известно об отношении Трампа в коронавирусу

      • 22 февраля президент США разозлился на своих советников из-за решения позволить 14 американцам, которые имеют положительный результат теста на коронавирус, вернуться в Соединенные Штаты из Японии. Он был убежден, что новый коронавирус является лишь краткосрочной проблемой, что не будет серьезного влияния на экономику.
      • Также Трамп в твиттере неоднократно писал, что США успешно сдерживают распространение инфекции.
        Впоследствии в США подтвердили случай заражения коронавирусом у посетителя конференции Американского консервативного союза. На этом мероприятии присутствовал Трамп, а также ряд других должностных лиц. Американский президент отказался пройти тестирование на коронавирус.
      • 12 марта Трамп объявил о введении ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. Поездки в ЕС запретили на 30 дней. Поэтому фондовые биржи снова обвалились.
      • В ближайшее время Трамп может объявить чрезвычайное положение из-за коронавируса.

      Важно! В США зафиксировали около 2 тысяч случаев заражения коронвирусом. Более 40 человек умерли.

      Как уберечь себя от коронавируса: советы

      • Обязательно мойте руки с мылом;
      • Когда чихаете или кашляете – закрывайте нос и рот салфеткой или изгибом локтя;
      • Мясо, яйца и рыбу обязательно термически обрабатывайте;
      • Обязательно мойте фрукты и овощи;
      • Избегайте тесного контакта с людьми, у которых проявляют симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;
      • Избегайте диких животных и не посещайте фермы.


      Куда не стоит ехать во время распространения коронавируса / Инфографика 24 канала​
       

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Здоровье Новости Украины Здоровье Лечение Новости политики Новости США Дональд Трамп Бразилия
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