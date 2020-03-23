Чрезвычайное положение из-за коронавируса: как это делают в мире

Украинская власть сейчас рассматривает вопрос: вводить или нет чрезвычайное положение из-за эпидемии коронавируса? Между тем, во многих странах мира такие жесткие меры уже давно ввели. Где именно и как они действуют? Читайте в материале 24 канала.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что депутаты не ушли на карантин, а работают в комитетах и готовятся ко внеочередному заседанию. По предварительной информации, оно состоится 25 или 26 марта, а на повестке дня будет, в частности, вопрос о введении чрезвычайного положения.

Что такое чрезвычайное положение?Это особый правовой режим, который может временно вводиться в Украине или в отдельных ее местностях. Вводится он при возникновении чрезвычайных ситуаций не ниже общегосударственного уровня, которые привели или могут привести к человеческим и материальным потерям, создают угрозу жизни и здоровью граждан.

Важно знать Чрезвычайное положение в Украине: что значит и как жить в его условиях

Напомним, что сейчас в отдельных регионах Украины действует режим чрезвычайной ситуации, который существенно отличается от чрезвычайного положения (о разнице читайте здесь). Решением Кабмина чрезвычайную ситуацию ввели в Черновицкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Тернопольской, Черкасской и Киевской областях и в городе Киеве.

Однако уже сейчас очевидно, что для борьбы с коронавирусом нужно применять более решительные меры. Именно поэтому встал вопрос о введении в Украине чрезвычайного положения. К этому призывает и министр здравоохранения Илья Емец.

Я говорил о чрезвычайном положении с первого дня работы в правительстве. Это надо было делать с самого начала. Если бы это удалось, то такого распространения, которое сейчас развивается геометрически, не было бы,

– отметил Емец.

Министр также заявил, что для эффективной борьбы с распространением коронавируса в Украине все украинцы должны занять сознательную позицию, минимизировать контакты с другими, соблюдать правила гигиены, а также выполнять советы Минздрава.

Внимание Что предусматривает режим чрезвычайного положения: инфографика

Чрезвычайное положение – от Гитлера до Януковича

Мировая история знает очень много случаев, когда вводилось чрезвычайное положение. Причины были самые разные – от войны или революции до лесных пожаров или нашествия саранчи. В некоторых странах чрезвычайное положение длилось десятилетиями.

Так, в 1933 году в Германии после подстроенного нацистами "поджога Рейхстага" президент Гиндербург применил закон "о чрезвычайных полномочиях". Позже Гитлер продолжил его на все время своего правления. Закон перестал действовать лишь после поражения Третьего Рейха в 1945-м. Впрочем, по продолжительности это не самое длинное чрезвычайное положение в истории – например, в Египте оно длилось 30 лет (1981–2011), а в Сирии – 48 (1963–2011)!

В Украине чрезвычайное положение вводили лишь однажды: это сделала 24 января 2014 года Верховная Рада АР Крым – из-за событий Евромайдана. Тамошние пророссийские депутаты кроме того просили бывшего президента Украины Виктора Януковича ввести чрезвычайное положение на всей территории страны. Но Янукович на такой шаг не решился.

Медики предупреждают…



Франция готовится к чрезвычайному положению

Эпидемия – одна из самых распространенных причин чрезвычайного состояния. Его, например, вводили совсем недавно – в июле 2019 года – из-за вспышки эпидемии лихорадки Эбола. Тогда Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила чрезвычайное положение во всем мире, хотя вирус Эбола свирепствует лишь в трех странах Западной Африки (Сьерра-Леоне, Либерии и Гвинее). За пределами африканского континента заболели только 5 человек, из которых умер 1 – в США.

Вполне логично, что ВОЗ объявила чрезвычайное положение и из-за ситуации с коронавирусом. Причем сделала это еще в начале эпидемии – 30 января 2020 года, когда Covid-2019 бушевал только в Китае, но уже были первые больные в 17-ти странах.

Я объявляю чрезвычайное положение в области здравоохранения из-за эпидемии нового типа коронавируса. Главная причина такого решения – не эпидемия внутри Китая. Мы обеспокоены возможностью распространения инфекции в странах с неразвитой системой здравоохранения. Это решение не является проявлением недоверия к Китаю. Наоборот, мы видим, что Пекин способен контролировать ситуацию, – сказал тогда генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

В то же время большинство стран мира (кроме Китая) не спешили вводить чрезвычайное положение. И зря, говорят теперь эксперты. Возможно, пандемия коронавируса была бы не такой масштабной и убийственной.

Неутешительное заявление: Китайские эксперты сделали прогноз по срокам эпидемии коронавируса

На сегодня чрезвычайное положение уже ввели Италия, Испания, Словакия, Чехия, Исландия, Эстония, Латвия, Румыния, Сербия, Босния и Герцеговина, Венгрия, Болгария, Швейцария, Казахстан, Молдова, США, отдельные штаты Канады и отдельные провинции Японии. 22 марта за чрезвычайное положение экстренно проголосовал парламент Франции, и, скорее всего, президент Эмануэль Макрон подпишет соответствующий закон.

Отметим также, что меры чрезвычайного положения в разных странах существенно различаются.

Италия



На Апеннинах ситуация критическая

Италия ввела чрезвычайное положение первой в Европе – 30 января. Тем не менее, страна стала печальным мировым лидером по количеству смертей от коронавируса. По состоянию на 22 марта там заболело 59 138 человек (5560 новых случаев за день), из которых 7024 выздоровели и 5476 умерли (651 за день). И это при том, что в Италии – полный карантин и жесткие меры безопасности. Например, рядовые граждане могут выходить на улицу только с разрешительным документом и только в аптеку или для покупки еды. Нарушителей ждет огромный штраф и даже есть "тюремные" статьи.

При этом практически все промышленные предприятия работают, офисные сотрудники – тоже, но онлайн. Городской транспорт существенно снизил интенсивность движения, но в салонах почти пусто – ездят только те, кому надо на работу.

Испания

​

На улицах испанских городов безлюдно

В Испании чрезвычайное положение ввели 16 марта сроком на 15 дней (но уже говорят, что оно, скорее всего, будет продлено). Меры борьбы с коронавирусом в целом такие же, как в Италии.

Премьер-министр Педро Санчес признался журналистам, что заседание правительства по чрезвычайному положению продолжалось более семи часов "из-за определенных разногласий между партиями коалиции". По словам чиновника, правительство взяло на себя всю полноту власти в стране. Даже местную полицию подчинили министру внутренних дел. Среди важных мероприятий, в частности, запрет гражданам покидать дома, кроме как для передвижения на работу, приобретения еды и лекарств, посещения медицинских центров и банков, а также для ухода за пожилыми людьми и несовершеннолетними. Закрыты все непродуктовые магазины, рестораны, бары, гостиницы, развлекательные и спортивные заведения, школы и университеты.

США



Дональд Трамп не спрятался от проблемы коронавируса

Президент Дональд Трамп долгое время отмахивался от коронавируса и даже называл его "краткосрочной проблемой". Но после того, как угроза нависла над ним самим, изменил мнение. Дело в том, что в начале марта Трамп встретился с президентом Бразилии Жаиром Болсонару. И буквально через неделю появилась информация, что тест бразильца дал положительный результат на короновирус. Впоследствии оказалось, что эта новость – фейк, о чем Болсонару лично написал в соцсетях. Однако у его пресс-секретаря Фабио Вайнгартена, который был на встречке президентов, действительно обнаружили Covid-2019 . После этого горделивый Трамп все же сделал тест, а на следующий день объявил о введении в США чрезвычайного положения и выделении $50 млрд для борьбы с бедой XXI века.

Сейчас остановлены почти все производства, где более 200 работников. Американцев настойчиво призывают сидеть дома и выходить только по трем причинам – за продуктами, в аптеку или больницу. Полиция следит даже за частным транспортом – в салоне должен быть только водитель. Исключение: если он везет кого-то в больницу.

Страдают все Голодные обезьяны и одинокие пингвины: как живут животные во время пандемии

Отметим, что закон о чрезвычайном положении был принят в США в 1976 году. И американские президенты использовали его очень активно – более 50 раз. В частности, Джордж Буш-младший ввел "чрезвычайку" после терактов 11 сентября 2001 года, Барак Обама в 2009-м – для борьбы с африканской чумой свиней, а Трамп в 2019-м – для строительства "стены" на границе с Мексикой.

Страны, которые больше всего пострадали от коронавируса