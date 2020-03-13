"Зірковий" коронавірус: хто з відомих персон захворів

Короновірус нахабно крокує світом і вже почав вражати не лише простий люд, а й провідних політиків, зірок шоу-бізнесу та спорту.

Не боїться лише Трамп!

13 березня мас-медіа розповсюдили шокуючу звістку: першим світовим лідером, якого вразив коронавірус, став президента Бразилії Жаїра Болсонару. Буцімто тест глави держави дав позитивний результат, і його відправили у лікарню для повторної перевірки. Насправді ця інформація виявилася фейком, про що Болсонару згодом особисто написав у соцмережах.

Президент Бразилії вчинив абсолютно правильно, бо зробив тест і переконався, що здоровий, після того, як коронавірус виявили у його прес-секретаря Фабіо Вайнгартена. А от його колега – глава США Дональд Трамп чомусь зволікає з тестуванням. Хоча всього п’ять днів тому зустрічався з Болсонару і Вайнгартеном у своїй резиденції у Флориді. Політики навіть зробили спільне фото, яким американець похизувався у соцмережах.

The guy standing to Trump’s left just tested positive for coronavirus, according to Brazilian media. Fabio Wajngarten posted this photo, taken during meetings at Mar-a-Lago, five days ago. pic.twitter.com/qioU4qIlxl — Gabriel Stargardter (@gabstargardter) March 12, 2020

Зухвалу безвідповідальність Трампа можна пояснити не лише характерною для нього дивакуватістю, а ще й тим фактом, що раніше президент США називав коронавірус – "короткостроковою проблемою", і тепер йому, схоже, не дуже хочеться проходити тест, аби над ним не кепкували.

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Зате зробили тест на коронавірус два інших глави держави – прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо і президент Португалії Марселу Ребелу ді Соуза. Результати виявилися негативними, тим не менше обидва політики проведуть по два тижні в карантині. Особливо це актуально для Трюдо, дружина якого – Софі таки "підхопила" небезпечний вірус. Але Джастін продовжує працювати – проводить брифінги та зустрічі в телефонному режимі або за допомогою відеозв'язку.



Джастін і Софія Трюдо / AFP

І депутати, і генерали…

Тим часом, в деяких інших країнах Covid-19 впевнено взявся за політиків другого ешелону.

Найгірша ситуація в Ірані, де від коронавірусу вже померли дипломат Шейх уль-Іслам, член дорадчого органу верховного лідера Ірану Алі Хаменеї – Мохаммад Мірмохаммаді і депутатка парламенту Фатіма Рахбар. Також позитивний результат показали тести 23-х (!) народних обранців, заступника міністра охорони здоров'я Іраджі Харірчі та віцепрезидентки з питань жінок та сім'ї Масумех Ебтекар.

Вірусна "пошесть" у Національній Асамблеї Франції, де захворіли одразу три депутати, могла перекинутися й на Верховну Раду України. Річ у тім, що один з тамешніх носіїв вірусу – Жан-Люк Рейтцер – зустрічався з українським народним обранцем Олегом Волошиним з фракції ОПЗЖ. Той сам написав про зустріч з французом у Facebook, але потім пост приховав.

Коли ж інформація про Рейтцера в реанімації отримала розголос, Волошин змушений був звернутися до лікарів. На щастя, його тест на коронавірус виявився негативним.

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Не оминула біда й світові військові структури. НАТО підтвердив, що одразу три генерали з різних країн захворіли на Covid-19. У списку – командувач сил США в Європі генерал-лейтенант Крістофер Каволі, командувач збройними силами Польщі Ярослав Міка і керівник генштабу Збройних сил Італії генерал Сальваторе Фаріна. 6 березня вони зустрічалися у німецькому Вісбадені на конференції з підготовки навчань НАТО Defender Europe 20. І один з них, схоже, "поділився" вірусом з колегами. Загалом у форумі брали участь 24 військових з вищого керівництва армій країн НАТО та ЄС.

"Корона" в зірках

Збентежив світ тривожною звісткою популярний американський актор Том Генкс – він сповістив, що разом з дружиною Ритою захворів на коронавірус. Подружня пара нині перебуває в Австралії, додому, звісно, виїхати не може, але Генкс запевняє, що місцеві ескулапи лікують їх висококласно.

Переймається через Covid-19 і ще один зірковий актор Орландо Блум. Голівудський красунчик оголосив у мережі, що зйомки популярного серіалу "Карнівал Роу" у Празі зупинили через спалах коронавірусу, а сам він їде до США, де пройде двотижневий карантин.

Змагання з вірусом

Коронавірус боляче вдарив по світу спорту, де атлети і вболівальники багато і активно контактують. Відмінено сотні змагань, під загрозою навіть Олімпіада і чемпіонат Європи з футболу… Організатори і спонсори зазнають шалених збитків… Але найгірше – в небезпеці люди.

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Перша відома жертва: ще у лютому померла 23-річна футболістка Ільхам Шейхи, яка 10 днів боролася з Covid-19.

Даніеле Ругані перемагає коронавірус / Eurosport

Справжня епідемя коронавірусу – в італійському футбольному клубі "Сампдорія". Спочатку захворів захисник Маноло Габбьядіні, а за два дні до нього "долучилися" ще четверо гравців – Омар Коллі, Альбін Екдаль, Мортен Торсбі і Антоніо Ла Гуміна. Пів команди! Вірус також виявлений і в лікаря Амедео Бальдарі.

Що в інших клубах? Зараз із вірусом змагаються футболісти німецького "Ганновера" Яннес Хорн та Тімо Хюберс, італійського "Ювентуса" Даніеле Ругані і англійського "Челсі" Каллум Хадсон-Одоі. Одразу троє хворих у "Лестері", але їхні прізвища поки не називають. Днями до гравці долучився головний тренер лондонського "Арсенала" Мікель Артета. На щастя, всі згдані клуби повідомляють, що їхні хворі вже у безпеці, й вірус відступає. Але вони проводять усі нормативні заходи, щоб уникнути подальшого розповсюдження інфекції, зокрема, складені списки осіб, які безпосередньо контактували з гравцями і тренером.

Тим часом, за океаном на невизначений термін призупинила матчі Національна баскетбольна асоціація (НБА). Причина – коронавірус виявили одразу в двох гравці команди "Юта" Руді Гобера та Донована Мітчелла. В карантині зараз перебуває і один з баскетбольних арбітрів, який раніше працював на грі за участі "Юти", а тепер має тривожні симптоми.