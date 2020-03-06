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      Нардеп від ОПЗЖ Волошин зустрічався з зараженим коронавірусом французьким депутатом

      - Читать новость на русском
      Олег Волошин / Пресслужба ОПЗЖ

      Народний обранець від "Опозиційної платформи – За життя" (ОПЗЖ) Олег Волошин нещодавно зустрічався з депутатом Національної асамблеї Франції Жаном-Люком Рейтцером. Останній заразився коронавірусом і зараз перебуває в реанімації.

      Зустріч політиків відбулася 27 лютого. Про це свідчить допис Волошина у фейсбуці, але його текст є зараз прихованим, передає "Українська правда".

      Важливо! Останні новини про коронавірус в Україні: знову підозра в Чернівцях

      "Шикарний краєвид за вікном кабінету колеги з Національної асамблеї Жана-Люка Рейтцера, звичайно, викликає заздрість, але не відволікає від головного: підготовки першої чотиристоронньої зустрічі парламентського виміру нормандського формату", – писав тоді представник ОПЗЖ.

      Волошин був присутнім на засіданні Ради напередодні, 5 березня. Також його можна побачити у залі засідань і 6 числа. Щоправда, як зазначено на сайті українського парламенту, спершу він був відсутнім. Але згодом його ім'я почало фігурувати серед тих, хто голосував.

      Бачив Волошина у Раді 6 грудня й депутат від "Європейського солідарності" Олексій Гончаренко. За його словами, представника ОПЗЖ відправляють пройти тест на коронавірус.

      Що відомо про зараження коронавірусом Рейтцера

      6 березня фрацузькі ЗМІ повідомили, що 68-річного Жана-Люка Рейтцера, депутата партії "Республіканці" з Ельзасу, госпіталізували з підозрою на коронавірус. Результат його аналізів підтвердив захворювання.

      Зараз політик перебуває у реанімації. Медики називають його стан серйозним.

      Ймовірно, французький парламентар інфікувався під час Євангельських зборів, які тривали у Мулузі з 17 по 24 лютого. За інформацією ЗМІ, тоді заразилося багато людей.

      Додамо, Рейтцер востаннє був присутнім у французькому парламенті 25 лютого на "годині запитань до уряду". Упродовж тижня 2 – 6 березня він засідання не відвідував.

      Станом на 6 березня у Франції зареєстровано 423 випадки захворювання на коронавірус і 7 смертей.

      Важливо! Лише за день у Франції на коронавірус захворіли майже сотня людей

      Коронавірус у світі: основне

      • Станом на 6 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 3 383 особи. Загальна кількість інфікованих – 98 698 осіб по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали 55 444 людини.
      • В Італії зафіксували 3 858 випадків зараження коронавірусом та 148 летальних випадків. Найважча ситуація – в районі Ломбардії.
      • Коронавірус зареєстрували в Україні, Білорусі, Польщі, Австрії, Румунії, Чехії.
      • В Ірані підтвердили 3 513 випадків зараження коронавірусом. Офіційно повідомили про 107 смертей.
      • Після Китаю найвищий показник інфікування коронавірусом – у Південній Кореї. Тут кількість хворих перевищила 6 тисяч осіб.

      що варто знати про коронавірус

      Коронавірус у цифрах / інфографіка 24 каналу

      Година запитань до уряду в Раді: онлайн-трансляція
      сьогодні
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Здоров'я Новини України Коронавірус в Україні Опозиційна платформа – За життя Новини Франції
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