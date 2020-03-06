Народний обранець від "Опозиційної платформи – За життя" (ОПЗЖ) Олег Волошин нещодавно зустрічався з депутатом Національної асамблеї Франції Жаном-Люком Рейтцером. Останній заразився коронавірусом і зараз перебуває в реанімації.

Зустріч політиків відбулася 27 лютого. Про це свідчить допис Волошина у фейсбуці, але його текст є зараз прихованим, передає "Українська правда".

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"Шикарний краєвид за вікном кабінету колеги з Національної асамблеї Жана-Люка Рейтцера, звичайно, викликає заздрість, але не відволікає від головного: підготовки першої чотиристоронньої зустрічі парламентського виміру нормандського формату", – писав тоді представник ОПЗЖ.

Волошин був присутнім на засіданні Ради напередодні, 5 березня. Також його можна побачити у залі засідань і 6 числа. Щоправда, як зазначено на сайті українського парламенту, спершу він був відсутнім. Але згодом його ім'я почало фігурувати серед тих, хто голосував.

Бачив Волошина у Раді 6 грудня й депутат від "Європейського солідарності" Олексій Гончаренко. За його словами, представника ОПЗЖ відправляють пройти тест на коронавірус.

Що відомо про зараження коронавірусом Рейтцера

6 березня фрацузькі ЗМІ повідомили, що 68-річного Жана-Люка Рейтцера, депутата партії "Республіканці" з Ельзасу, госпіталізували з підозрою на коронавірус. Результат його аналізів підтвердив захворювання.

Зараз політик перебуває у реанімації. Медики називають його стан серйозним.

Ймовірно, французький парламентар інфікувався під час Євангельських зборів, які тривали у Мулузі з 17 по 24 лютого. За інформацією ЗМІ, тоді заразилося багато людей.

Додамо, Рейтцер востаннє був присутнім у французькому парламенті 25 лютого на "годині запитань до уряду". Упродовж тижня 2 – 6 березня він засідання не відвідував.

Станом на 6 березня у Франції зареєстровано 423 випадки захворювання на коронавірус і 7 смертей.

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Коронавірус у світі: основне

Станом на 6 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 3 383 особи . Загальна кількість інфікованих – 98 698 осіб по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали 55 444 людини.

. Загальна кількість інфікованих – по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали В Італії зафіксували 3 858 випадків зараження коронавірусом та 148 летальних випадків. Найважча ситуація – в районі Ломбардії.

зафіксували 3 858 випадків зараження коронавірусом та 148 летальних випадків. Найважча ситуація – в районі Ломбардії. Коронавірус зареєстрували в Україні, Білорусі, Польщі, Австрії, Румунії, Чехії.

В Ірані підтвердили 3 513 випадків зараження коронавірусом. Офіційно повідомили про 107 смертей .

Після Китаю найвищий показник інфікування коронавірусом – у Південній Кореї. Тут кількість хворих перевищила 6 тисяч осіб.

Коронавірус у цифрах / інфографіка 24 каналу