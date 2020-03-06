Олег Волошин: що відомо про скандального проросійського політика з ОПЗЖ

Олег Волошин прийшов у політику з журналістики. Він, як і більшість депутатів з "Опозиційної платформи – За життя", відомий своїми проросійськими поглядами. Цікаві факти з біографії та про скандали депутата – читайте у матеріалі 24 каналу.

Депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Олег Волошин був у Франції та мав зустріч із 68-річним Жаном-Люком Рейтцером, депутатом партії "Республіканці" з Ельзасу. 6 березня французькі ЗМІ повідомили, що Рейтцера госпіталізували з підозрою на коронавірус. Результат його аналізів підтвердив захворювання. Зараз політик перебуває у реанімації. Медики називають його стан серйозним.

Важливо Нардеп від ОПЗЖ Волошин зустрічався з зараженим коронавірусом французьким депутатом

Український депутат Олег Волошин наразі здоровий, але задля профілактики тиждень перебуватиме в самоізоляції. Він здав аналіз на коронавірус, але результатів з лабораторії потрібно чекати кілька днів.

Біографія Олега Волошина

Олегу Волошину 38 років. Народився в Миколаєві. Закінчив місцеву школу у 1996 році із золотою медаллю. А у 2003 році закінчив Інститут міжнародних відносин у Києві.

Кар’єра

У 2005 році розпочав кар’єру журналіста. Він був редактором відділу "Політика", заступником головного редактора журналу "Експерт Україна".

У 2008 році Волошин почав працювати прес-аташе Посольства України в Російській Федерації.

У 2010 році Олег Волошин наблизився до політики та почав працювати директором Департаменту інформаційної політики МЗС України.



Депутат від ОПЗЖ Олег Волошин / Фото: glavred.info

У 2013 він став радником з політичних питань, зв’язків з урядовими структурами та громадськістю компанії "Шеврон Україна". Волошин працював на цій посаді протягом року.

Вже у 2015 році Волошин – кандидат у депутати Київської міської ради від партії "Опозиційний блок". А 20 червня 2019 року його включили до виборчого списку політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" під №30.

У серпні 2019 року – його призначили заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України з Європейським Союзом у Верховній Раді України IX скликання.

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Скандали проросійського політика

"Мовні" скандали Волошина

Партія ОПЗЖ відома своїми проросійськими поглядами. Так, 29 серпня 2019 року Олегу Волошину вимкнули мікрофон під час обговорення у Верховній Раді призначення Руслана Стефанчука першим віце-спікером.

Волошин розпочав свою промову українською мовою, якою подякував за виявлений намір деяких депутатів не ділити нардепів на "правильних і неправильних".

А потім депутат перейшов на російську мову. За це йому відімкнули мікрофон, а тодішній голова Верховної Ради Дмитро Разумков попросив його дотримуватися регламенту.

В лютому 2020 року Волошин потрапив ще в один "мовний" скандал. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонують закріпити можливість використання російської мови в роботі парламенту. Одним із авторів документа був нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Олег Волошин.



Депутат від ОПЗЖ "засвітився" у двох "мовних" скандалах / Фото: censor.net

У документі запропонували, щоб Апарат Ради забезпечував переклад з мов нацменшин на державну мову і навпаки, а депутатам дозволялось говорити російською під час виступів.

Олега Волошина у Франції зловили на брехні

На початку березня Олега Волошина спіймали на брехні. Він, хизуючись у соціальних мережах своєю "робочою поїздкою" до Франції, заявив, що французька депутатка Валері Фор-Мунтян запропонувала "залучити до мирних переговорів бойовиків з Донбасу".

Депутатка Національної асамблеї спростувала заяву Волошина. І зазначила, що нічого схожого під час зустрічі 27 лютого не говорила.