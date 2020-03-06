Олег Волошин: что известно о скандальном пророссийском политике из ОПЗЖ

Олег Волошин пришел в политику из журналистики. Он, как и большинство депутатов из "Оппозиционной платформы – за жизнь", известен своими пророссийскими взглядами и скандалами. Интересные факты из биографии и о скандалах депутата – читайте в материале 24 канала.

Депутат от "Оппозиционной платформы – за жизнь" Олег Волошин был во Франции и встречался с 68-летним Жаном-Люком Рейтцером, депутатом партии "Республиканцы" из Эльзаса. 6 марта французские СМИ сообщили, что Рейтцера госпитализировали с подозрением на коронавирус. Результат его анализов подтвердил заболевание. Сейчас политик находится в реанимации. Медики называют его состояние серьезным.

Важно Нардеп от ОПЗЖ Волошин встречался с зараженным коронавирусом французским депутатом

Украинский депутат Олег Волошин сейчас здоров, но для профилактики неделю будет находиться в самоизоляции. Он сдал анализ на коронавирус, но результатов из лаборатории нужно ждать несколько дней.

Биография Олега Волошина

Олегу Волошину 38 лет. Родился в Николаеве. Окончил местную школу в 1996 году с золотой медалью. А в 2003 году окончил Институт международных отношений в Киеве.

Карьера

В 2005 году начал карьеру журналиста. Он был редактором отдела "Политика", заместителем главного редактора журнала "Эксперт Украина".

В 2008 году Волошин начал работать пресс-атташе Посольства Украины в Российской Федерации.

В 2010 году Олег Волошин приблизился к политике и начал работать директором Департамента информационной политики МИД Украины.





Депутат от ОПЗЖ Олег Волошин / Фото: glavred.info

В 2013 он стал советником по политическим вопросам, связям с правительственными структурами и общественностью компании "Шеврон Украина". Волошин работал на этой должности в течение года.

Уже в 2015 году Волошин – кандидат в депутаты Киевского городского совета от партии "Оппозиционный блок". А 20 июня 2019 года его включили в избирательный список политической партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" под №30.

В августе 2019 года – его назначили заместителем председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом в Верховной Раде Украины VIII созыва.

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Скандалы пророссийского политика

"Языковые" скандалы Волошина

Партия ОПЗЖ известна своими пророссийскими взглядами. Так, 29 августа 2019 года Олегу Волошину выключили микрофон во время обсуждения в Верховной Раде назначение Руслана Стефанчука первым вице-спикером.

Волошин начал свою речь на украинском языке, в которой поблагодарил за проявленное намерении некоторых депутатов не делить нардепов на "правильных и неправильных".

А затем депутат перешел на русский язык. За это ему отключили микрофон, а тогдашний председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков попросил его соблюдать регламент.

В феврале 2020 года Волошин попал еще в один "языковой" скандал. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагают закрепить возможность использования русского языка в работе парламента. Одним из авторов документа был нардеп от "Оппозиционной платформы – за жизнь" Олег Волошин.



Депутат от ОПЗЖ "засветился" в двух "языковых" скандалах / Фото: censor.net

В документе предложили, чтобы Аппарат Рады обеспечивал перевод с языков нацменьшинств на государственный язык и наоборот, а депутатам разрешалось говорить на русском во время выступлений.

Олега Волошина во Франции поймали на лжи

В начале марта Олега Волошина поймали на лжи. Он, рисуясь в социальных сетях своей "рабочей поездкой" во Францию, заявил, что французский депутат Валери Фор-Мунтян предложила "привлечь к мирным переговорам боевиков с Донбасса".

Депутат Национальной ассамблеи опровергла заявление Волошина. И отметила, что ничего похожего во время встречи 27 февраля не говорила.