Разрешить русский язык в работе Рады предлагают нардепы Бужанский и Волошин
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагают закрепить возможность использования русского языка в работе парламента. Авторы документа – нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский и нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Олег Волошин.
Депутаты предлагают установить, что согласно статье 10 Конституции, в работе Верховной Рады может использоваться русский и другие языки нацменьшинств Украины.
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В пояснительной записке нардепы указывают, что поскольку в регламенте Рады установлено, что языком работы парламента является государственный язык, то в регламенте не реализованы конституционные гарантии и нормы относительно свободного развития, использования и защиты русского и других языков нацменьшинств Украины.
В предложенных изменениях говорится о том, что нардепы и другие лица, на которых не распространяется действие закона "О государственной службе", на пленарных заседаниях парламента, парламентских слушаниях, в работе органов Рады могут использовать для всех видов выступлений языки нацменьшинств Украины.
В таком случае, при необходимости, Аппарат Рады должен обеспечивать перевод с языков нацменьшинств на государственный язык и наоборот, предлагается в документе.
В законопроекте говорится и о том, что языком работы должностных лиц Рады, на которых распространяется действие закона "О государственной службе", является государственный язык.
Законопроєкт про російську мову в роботі Ради
Законопроект о русском языке в работе Совета
К слову, в декабре Бужанский внес в Раду законопроект об отмене языкового закона, принятого весной 2019 года. Свою инициативу объяснил тем, что документ якобы наносит вред Украине и направлен на дискриминацию носителей других языков, прежде всего русского.
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А Волошин отличился тем, что в начале работы новой Рады, в августе 2019 года, ему выключили микрофон во время выступления в Раде из-за перехода нардепа на русский язык.
Напомним о требованиях действующего закона о языке в Украине:
Что предусматривает закон Про государственный украинский язык / инфографика 24 канала