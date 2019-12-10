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      Отменить закон о языке: Бужанский заявил, что внес в Раду законопроект

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      Бужанский хочет отменить закон о функционировании украинского языка как государственного / dniprograd.org

      Нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский заявил, что внес в парламент законопроект о признании закона о государственном языке утратившим силу. Политик уточнил, что говорится об отмене действующего закона о языке.

      Свою инициативу Бужанский пояснил "вновь открывшимися обстоятельствами в решении Венецианской комиссии".

      К теме: "С языкового вопроса начался Донбасс": Зеленский озвучил свое отношение к закону о языке

      Что известно о решении Венецианской комиссии? Комиссия признала Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" таким, что не выдерживает баланса между защитой украинского языка и обеспечением прав языков меньшинств. Поэтому комиссия рекомендовала Украине внести изменения в закон, чтобы его положения не противоречили международным обязательствам страны.

      Мы все прекрасно понимаем, что ничего общего с защитой и развитием украинского языка действующий закон не имеет. Что закон этот направлен на дискриминацию носителей других языков, в первую очередь, русского языка,
      – написал Бужанский в своем телеграмм-канале.

      Он также убежден, что закон о языке непосредственно наносит ущерб государству, выталкивая граждан "с нашего информационного поля в чужое".

      "Этот закон убивает и унижает нашу украиноязычную литературу, ставя ее в неконкурентное положение и не давая ей расти. Это закон для тех, кто не хочет видеть Украину сильным, современным, многонациональным государством", – убежден "слуга народа".

      Бужанский полагает, что отмена закона о языке в действующей редакции "откроет возможность для написания действительно важного документа".

      Что предусматривает закон о языке? Его одобрила Верховная Рада 8-го созыва весной 2019 года и подписал пятый президент Петр Порошенко. Согласно закону, государственным украинским языком должны пользоваться в чиновничьих кабинетах, в сфере услуг, образования и СМИ. Однако за нарушение языкового закона не будут наказывать ближайшие 3 года – пока действует переходный период. Заметим, что в быту можно общаться на любом языке

      Что не понравилось Венецианской комиссии в законе о языке:

      • нормы, которые вводят отличие в правах трех групп языков, отличных от украинского – как коренных народов, официальных языков ЕС и других языков. То есть комиссия стала на защиту русского языка, который по закону наиболее ограничен в правах;
      • нормы, устанавливающие ответственность за нарушение языкового закона. Например, об искажениях государственного языка в официальных документах. В комиссии рекомендуют расширить использование языков меньшинств в отдельных государственных функциях, например, в работе экстренных служб;
      • одновременно комиссия поддержала цель закона о предоставлении преимущества украинскому языку перед русским, отметив, что понимает потребность Украины поддерживать украинский язык.

      що передбачає закон про державну українську мову вимоги
      Требования закона о государственном украинском языке / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Законодательство Новости политики Новости Украины языковый вопрос Украинский язык Максим Бужанский Слуга народа
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