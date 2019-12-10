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      Скасувати закон про мову: Бужанський заявив, що вніс у Раду законопроєкт

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      Бужанський хоче скасуати закон про функціонування української мови як державної / dniprograd.org

      Нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський заявив, що вніс до парламенту законопроєкт про визнання закону про державну мову таким, що втратив чинність. Політик уточнив, що мовиться про скасування чинного закону про мову.

      Свою ініціативу Бужанський пояснив "нововиявленими обставинами, зважаючи на рішення Венеціанської комісії".

      До теми: "З мовного питання почався Донбас": Зеленський озвучив своє ставлення до закону про мову

      Що відомо про рішення Венеціанської комісії? Комісія визнала Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" таким, що не витримує балансу між захистом української мови та гарантуванням прав мов меншин. Тож комісія рекомендувала Україні внести зміни до закону, щоб його положення не суперечили міжнародним зобов’язанням країни.

      Ми всі прекрасно розуміємо, що нічого спільного з захистом і розвитком української мови чинний закон не має. Що закон цей спрямований на дискримінацію носіїв інших мов, в першу чергу, російської мови,
      – написав Бужанський у своєму телеграм-каналі.

      Він також переконаний, що закон про мову безпосередньо завдає шкоди державі, виштовхуючи громадян "з нашого інформаційного поля в чуже".

      "Цей закон вбиває і принижує нашу україномовну літературу, ставлячи її в неконкурентне положення і не даючи їй рости. Це закон для тих, хто не хоче бачити Україну сильною, сучасною, багатонаціональною державою", – переконаний "слуга народу".

      Бужанський гадає, що скасування закону про мову в чинній редакції "відкриє можливість для написання справді вартісного документа".

      Що передбачає закон про мову? Його схвалила Верховна Рада 8-го скликання навесні 2019 року і підписав п’ятий президент Петро Порошенко. Згідно з законом, державною українською мовою повинні користуватися у чиновницьких кабінетах, у сфері послуг, освіти й медіа. Проте за порушення мовного закону не каратимуть найближчі 3 роки – поки діє перехідний період. Зауважимо, що в побуті можна спілкуватися будь-якою мовою

      Що не сподобалося Венеціанській комісії в законі про мову:

      • норми, які запроваджують відмінність у правах трьох груп мов, відмінних від української – мов корінних народів, офіційних мов ЄС та інших мов. Тобто комісія стала на захист російської мови, яка за законом найбільш обмежена у правах;
      • норми, які встановлюють відповідальність за порушення мовного закону. Наприклад, щодо про викривлення державної мови в офіційних документах. У комісії рекомендують розширити використання мов меншин в окремих держаних функціях, наприклад, у роботі екстрених служб;
      • водночас комісія підтримала мету закону щодо надання переваги українській мові перед російською, зазначивши, що розуміє потребу України підтримувати українську мову.

      що передбачає закон про державну українську мову вимоги
      Вимоги закону про державну українську мову / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Законодавство Новини політики Новини України мовне питання Українська мова Максим Бужанський Слуга народу
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