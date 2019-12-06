Венеціанська комісія розкритикувала український закон про мову
У Венеціанській комісії заявили, що українська влада повинна прагнути балансу в мовній політиці, щоб проблема мови не стала причиною міжетнічної напруженості в країні. У чинному законодавстві це досі не враховане.
Дорадчий орган Ради Європи рекомендує Україні внести зміни у законодавство, повідомили в пресслужбі Ради Європи.
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Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" не витримує балансу між захистом української мови та гарантуванням прав мов меншин,
– йдеться у висновку комісії.
Венеціанська комісія рекомендує Україні внести у закон зміни, щоб його положення не суперечили міжнародним зобов’язанням країни.
Що не подобається Венеціанській комісії
- норми, які запроваджують відмінність у правах трьох груп мов, відмінних від української – мов корінних народів, офіційних мов ЄС та інших мов. Тобто комісія стала на захист російської мови, яка за законом найбільш обмежена у правах.
- норми, які встановлюють відповідальність за порушення даного закону. Наприклад, щодо про викривлення державної мови в офіційних документах. У комісії рекомендують розширити використання мов меншин в окремих держаних функціях, наприклад, у роботі екстрених служб.
Водночас комісія підтримала мету закону щодо надання переваги українській мові перед російською, зазначивши, що розуміє потребу України підтримувати українську мову.
Про мовний закон
- Закон ухвалили 25 квітня 2019 року, згодом його підписав тодішній президент Петро Порошенком.
- Україна не хотіла передавати його Венеціанській комісії для розгляду. Врешті документ передали у комісію від імені голови моніторингового комітету ПАРЄ.
Що відомо про Венеціанську комісію? Дорадчий орган Ради Європи з питань конституційного права. Надає висновки про відповідність проєктів законодавства європейським стандартам та цінностям. Комісія є форумом, у межах якого країни можуть обмінюватися інформацією, вчитися один у одного, обговорювати ідеї і проєкти, пов'язані з конституційними питаннями.
Рекомендації комісії є рекомендаційними та не є зобов’язувальними. Однак за умови суттєвих претензій комісії на державу можуть чинити міжнародний тиск.