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      Венеціанська комісія розкритикувала український закон про мову

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      Венеціанська комісія рекомендує Україні внести зміни у закон про мову / ua.korrespondent.net

      У Венеціанській комісії заявили, що українська влада повинна прагнути балансу в мовній політиці, щоб проблема мови не стала причиною міжетнічної напруженості в країні. У чинному законодавстві це досі не враховане.

      Дорадчий орган Ради Європи рекомендує Україні внести зміни у законодавство, повідомили в пресслужбі Ради Європи.

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      Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" не витримує балансу між захистом української мови та гарантуванням прав мов меншин,
      – йдеться у висновку комісії.

      Венеціанська комісія рекомендує Україні внести у закон зміни, щоб його положення не суперечили міжнародним зобов’язанням країни.

      Що не подобається Венеціанській комісії

      • норми, які запроваджують відмінність у правах трьох груп мов, відмінних від української – мов корінних народів, офіційних мов ЄС та інших мов. Тобто комісія стала на захист російської мови, яка за законом найбільш обмежена у правах.
      • норми, які встановлюють відповідальність за порушення даного закону. Наприклад, щодо про викривлення державної мови в офіційних документах. У комісії рекомендують розширити використання мов меншин в окремих держаних функціях, наприклад, у роботі екстрених служб.

      Водночас комісія підтримала мету закону щодо надання переваги українській мові перед російською, зазначивши, що розуміє потребу України підтримувати українську мову.

      Про мовний закон

      • Закон ухвалили 25 квітня 2019 року, згодом його підписав тодішній президент Петро Порошенком.
      • Україна не хотіла передавати його Венеціанській комісії для розгляду. Врешті документ передали у комісію від імені голови моніторингового комітету ПАРЄ.

      Що відомо про Венеціанську комісію? Дорадчий орган Ради Європи з питань конституційного права. Надає висновки про відповідність проєктів законодавства європейським стандартам та цінностям. Комісія є форумом, у межах якого країни можуть обмінюватися інформацією, вчитися один у одного, обговорювати ідеї і проєкти, пов'язані з конституційними питаннями.
      Рекомендації комісії є рекомендаційними та не є зобов’язувальними. Однак за умови суттєвих претензій комісії на державу можуть чинити міжнародний тиск.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини політики ПАРЄ
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