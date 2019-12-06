Венеціанська комісія розкритикувала український закон про мову

У Венеціанській комісії заявили, що українська влада повинна прагнути балансу в мовній політиці, щоб проблема мови не стала причиною міжетнічної напруженості в країні. У чинному законодавстві це досі не враховане.

Дорадчий орган Ради Європи рекомендує Україні внести зміни у законодавство, повідомили в пресслужбі Ради Європи.

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Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" не витримує балансу між захистом української мови та гарантуванням прав мов меншин,

– йдеться у висновку комісії.

Венеціанська комісія рекомендує Україні внести у закон зміни, щоб його положення не суперечили міжнародним зобов’язанням країни.

Що не подобається Венеціанській комісії

норми, які запроваджують відмінність у правах трьох груп мов, відмінних від української – мов корінних народів, офіційних мов ЄС та інших мов. Тобто комісія стала на захист російської мови, яка за законом найбільш обмежена у правах.

норми, які встановлюють відповідальність за порушення даного закону. Наприклад, щодо про викривлення державної мови в офіційних документах. У комісії рекомендують розширити використання мов меншин в окремих держаних функціях, наприклад, у роботі екстрених служб.

Водночас комісія підтримала мету закону щодо надання переваги українській мові перед російською, зазначивши, що розуміє потребу України підтримувати українську мову.

Про мовний закон

Закон ухвалили 25 квітня 2019 року, згодом його підписав тодішній президент Петро Порошенком.

Україна не хотіла передавати його Венеціанській комісії для розгляду. Врешті документ передали у комісію від імені голови моніторингового комітету ПАРЄ.

Що відомо про Венеціанську комісію? Дорадчий орган Ради Європи з питань конституційного права. Надає висновки про відповідність проєктів законодавства європейським стандартам та цінностям. Комісія є форумом, у межах якого країни можуть обмінюватися інформацією, вчитися один у одного, обговорювати ідеї і проєкти, пов'язані з конституційними питаннями.

Рекомендації комісії є рекомендаційними та не є зобов’язувальними. Однак за умови суттєвих претензій комісії на державу можуть чинити міжнародний тиск.