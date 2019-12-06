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      Венецианская комиссия раскритиковала украинский закон о языке

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      Венецианская комиссия рекомендует Украине внести изменения в закон о языке / ua.korrespondent.net

      В Венецианской комиссии заявили, что украинская власть должна стремиться к балансу в языковой политике, чтобы проблема языка не стала причиной межэтнической напряженности в стране. В действующем законодательстве это до сих пор не учтено.

      Совещательный орган Совета Европы рекомендует Украине внести изменения в законодательство, сообщили в пресс-службе Совета Европы.

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      Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" не выдерживает баланса между защитой украинского языка и обеспечением прав языков меньшинств,
      – говорится в заключении комиссии.

      Венецианская комиссия рекомендует Украине внести в закон изменения, чтобы его положения не противоречили международным обязательствам страны.

      Что не нравится Венецианской комиссии

      • нормы, которые вводят отличие в правах трех групп языков, отличных от украинского – языков коренных народов, официальных языков ЕС и других языков. То есть комиссия стала на защиту русского языка, который по закону наиболее ограничен в правах.
      • нормы, устанавливающие ответственность за нарушение данного закона. Например, об искажениях государственного языка в официальных документах. В комиссии рекомендуют расширить использование языков меньшинств в отдельных государственных функциях, например, в работе экстренных служб.

      В то же время комиссия поддержала цель закона о предоставлении преимущества украинскому языку перед российским, отметив, что понимает потребность Украины поддерживать украинский язык.

      О языковом законе

      • Закон приняли 25 апреля 2019 года, впоследствии его подписал тогдашний президент Петр Порошенко.
      • Украина не хотела передавать его Венецианской комиссии для рассмотрения. Все же документ передали в комиссию от имени председателя мониторингового комитета ПАСЕ.

      Что известно о Венецианской комиссии?
      Совещательный орган Совета Европы по вопросам конституционного права. Дает заключения о соответствии проектов законодательства европейским стандартам и ценностям. Комиссия является форумом, в рамках которого страны могут обмениваться информацией, учиться друг у друга, обсуждать идеи и проекты, связанные с конституционными вопросами.
      Рекомендации комиссии являются рекомендательными и не являются обязывающим. Однако при существенных претензях комиссии на государство могут оказывать международное давление.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости политики ПАСЕ
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