"З мовного питання почався Донбас": Зеленський озвучив своє ставлення до закону про мову

Президент України Володимир Зеленський заявив, що серед його пріоритетів та ідеології на сьогодні немає питань мовного закону та Інституту національної пам’яті. Натомість глава держави хоче перш за все закінчити війну на Донбасі та підняти економіку.

На пресмарафоні Зеленського 10 жовтня журналіст поставив президентові запитання, що він сповідуватиме у плані ідеології, що буде з законом про мову, з пріоритетами Інституту національної пам’яті і чи залишиться свято 8 березня?

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"Про що у вас болить? Моя ідеологія дуже проста – закінчити війну і підняти економіку, повернути сюди людей. В цій моїй ідеології я навіть не говорю зараз про Інститут національної пам’яті. Всі люди, напрямки, законопроєкти, все, що відбувається, що може розколювати країну, на це ми повинні реагувати і змінювати", – відповів Зеленський.

Ви пам’ятаєте, що з мовного питання почався Донбас? Навіщо зараз у нашій країні, яку ми хочемо об’єднати, підіймаємо за цим столом, за яким образно нічого їсти, люди від’їжджають в інші країни, в нас іде війна, люди сидять в окопах з різними мовами, навіщо ми підіймаємо це питання?

– додав президент.

Дивіться відео, як Зеленський висловився про мовний закон:

Що передбачає чинний закон про мову? Його схвалила ще попередня Рада і підписав попередній президент Петро Порошенко у квітні 2019 року. Згідно з цим законом, державною українською мовою повинні користуватися не лише в чиновницьких кабінетах, а й у сфері послуг, освіти й медіа. Проте за порушення мовного закону не каратимуть найближчі 3 роки – поки діє перехідний період.