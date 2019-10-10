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      "С языкового вопроса начался Донбасс": Зеленский озвучил свое отношение к закону о языке

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      Зеленский высказался относительно закона о языке
      Зеленский высказался относительно закона о языке / Getty Images

      Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что среди его приоритетов и идеологии на сегодня нет вопросов языкового закона и Института национальной памяти. В то же время глава государства хочет прежде всего закончить войну на Донбассе и поднять экономику.

      На пресс-марафоне Зеленского 10 октября журналист задал президенту вопрос, что он будет исповедовать в плане идеологии, что будет с законом о языке, с приоритетами Института национальной памяти и останется ли праздник 8 марта?

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      "Что вас беспокоит? Моя идеология очень проста – закончить войну и поднять экономику, вернуть сюда людей. В этой моей идеологии я даже не говорю сейчас об Институте национальной памяти. Все люди, направления, законопроекты, все, что происходит, что может раскалывать страну, на это мы должны реагировать и менять", – ответил Зеленский.

      Вы помните, что по языковому вопросу начался Донбасс? Зачем сейчас в нашей стране, которую мы хотим объединить, подымаем за этим столом, за которым образно нечего есть, люди уезжают в другие страны, у нас идет война, люди сидят в окопах с разными языками, зачем мы поднимаем этот вопрос?
      – добавил президент.

      Смотрите видео, как Зеленский высказался о языковом законе:

       

      Что предусматривает действующий закон о языке?
      Его одобрила еще предыдущая Рада и подписал предыдущий президент Петр Порошенко в апреле 2019 года. Согласно с этим законом, государственным украинским языком должны пользоваться не только в чиновничьих кабинетах, но и в сфере услуг, образования и медиа. Однако за нарушение языкового закона не будут наказывать ближайшие 3 года – пока действует переходный период.

      закон про мову що передбачає

      blog_ava
      Пресс-марафон Зеленского: онлайн-трансляция конференции
      сегодня
      3236
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Пресс-марафон Зеленского Владимир Зеленский Новости политики Война на Донбассе Украинский язык языковый вопрос
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