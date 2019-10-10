"С языкового вопроса начался Донбасс": Зеленский озвучил свое отношение к закону о языке

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что среди его приоритетов и идеологии на сегодня нет вопросов языкового закона и Института национальной памяти. В то же время глава государства хочет прежде всего закончить войну на Донбассе и поднять экономику.

На пресс-марафоне Зеленского 10 октября журналист задал президенту вопрос, что он будет исповедовать в плане идеологии, что будет с законом о языке, с приоритетами Института национальной памяти и останется ли праздник 8 марта?

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"Что вас беспокоит? Моя идеология очень проста – закончить войну и поднять экономику, вернуть сюда людей. В этой моей идеологии я даже не говорю сейчас об Институте национальной памяти. Все люди, направления, законопроекты, все, что происходит, что может раскалывать страну, на это мы должны реагировать и менять", – ответил Зеленский.

Вы помните, что по языковому вопросу начался Донбасс? Зачем сейчас в нашей стране, которую мы хотим объединить, подымаем за этим столом, за которым образно нечего есть, люди уезжают в другие страны, у нас идет война, люди сидят в окопах с разными языками, зачем мы поднимаем этот вопрос?

– добавил президент.

Смотрите видео, как Зеленский высказался о языковом законе:

Что предусматривает действующий закон о языке?

Его одобрила еще предыдущая Рада и подписал предыдущий президент Петр Порошенко в апреле 2019 года. Согласно с этим законом, государственным украинским языком должны пользоваться не только в чиновничьих кабинетах, но и в сфере услуг, образования и медиа. Однако за нарушение языкового закона не будут наказывать ближайшие 3 года – пока действует переходный период.