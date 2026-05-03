К операции были привлечены береговая охрана и другие профильные службы. Об этом сообщил министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин.

Что известно о задержании вероятного судна российского "теневого флота"?

В воскресенье, 3 мая, береговая охрана Швеции остановила и провела осмотр нефтяного танкера Jin Hui, который, по предварительным данным, может быть частью российского "теневого флота".

Справочно. Танкер Jin Hui – судно для перевозки нефтепродуктов и химикатов, построено в 2009 году. Его длина – 183 метра, дедвейт – более 46 тысяч тонн. Ранее имел другие названия, в частности Yi Bao и Alpine Eternity. Судно находится под санкциями Украины, ЕС, Великобритании и Швейцарии из-за участия в экспорте российских энергоресурсов. По данным War & Sanctions, оно принадлежит компании с Маршалловых Островов с непрозрачной структурой собственности.

По словам министра, судно, вероятно, ходит под фальшивым флагом, а также вызывает беспокойство относительно своей мореходности и отсутствия страхования. Известно, что танкер находится под санкциями Европейского Союза, Великобритании и Украины.

Осмотр состоялся в шведских территориальных водах неподалеку от города Треллеборг около 14:00. К операции были привлечены береговая охрана и другие профильные службы, которые действовали в тесной координации.



Задержанное подсанкционное судно в Швеции / Фото со страницы министра гражданской обороны Швеции

Что нужно знать о "теневом флоте"?

"Теневой флот" – это сеть нефтяных танкеров, которую используют, в частности, Россия, Иран и КНДР для обхода международных санкций, эмбарго и ценовых ограничений на экспорт нефти.

Такие суда транспортируют нефть в Китай, Индию и другие страны, скрывая реальных владельцев, страховщиков и маршруты перевозок, часто используя так называемые "удобные флаги" – например, Панамы или Либерии.По состоянию на сентябрь 2025 года до 17% мирового танкерного флота могли быть связаны с этой схемой.

Так называемые "танкеры-призраки" обычно являются устаревшими судами с непрозрачной структурой собственности через подставные компании, которые также выключают системы отслеживания, чтобы избежать контроля. Такие перевозки представляют серьезную угрозу для окружающей среды, ведь из-за технического состояния судов и отсутствия надлежащего страхования возрастает риск аварий и разливов нефти.

В то же время использование "теневого флота" позволяет странам-участникам получать значительные доходы, которые могут направляться, в частности, на финансирование войны против Украины.

Что известно о других судах "теневого флота", которые задерживали?

В европейских странах активизировались действия против судов, связанных с российским "теневым флотом". В частности, в Швеции накануне конфисковали балкер Caffa, который подозревают в незаконном вывозе украинского зерна. Сейчас суд должен решить вопрос о возможной передаче судна другому государству, в частности Украине, в рамках международной правовой помощи.

Тем временем танкер Deyna, который также связывают с "теневым флотом" России, после задержания французскими военными прибыл в порт Марсель-Фос. Судно передано в распоряжение судебных органов для дальнейшего расследования.

Кроме того, бельгийские военные при поддержке Франции впервые перехватили танкер страны-агрессора во время специальной операции Blue Intruder ("Синий нарушитель"). Речь идет, вероятно, о судне Ethera длиной около 180 метров, построенное в 2008 году, которое ходило под флагом Гвинеи и использовало поддельные документы.