21:55
23 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      НОВЫЕ САНЖАРЫ СМЕРТЬ СЕРГЕЯ СТАРИЦКОГО ЕВРОВИДЕНИЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин поднимает рейтинг выступлениями. Главное зло для россиян
      Вєсті Кремля
      16:14, 22 февраля
      Вести.UA. Жир: Экстрасенсы спасут от коронавируса. Путинские байки
      Вєсті.UA
      17:39, 22 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      НОВЫЕ САНЖАРЫ СМЕРТЬ СЕРГЕЯ СТАРИЦКОГО ЕВРОВИДЕНИЕ 2020

      "Слуга народа" инициировала дискуссию относительно языкового закона: что об этом известно

      - Читати новину українською
      "Слуги народа" вскоре начнут дискуссию по языковому вопросу / AFP

      К украинскому языковому закону у партии "Слуга народа" есть много вопросов. Поэтому здесь решили начать подготовку к национальному круглому столу по языковому вопросу. Так политики хотят найти компромисс для объединения страны.

      Такое заявление сделал председатель комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко. По его убеждению, принятие языкового закона, которое состоялось в последние дни прошлой каденции Рады, заложило много рисков – для общества в целом и для новых депутатов, передает "Главком".

      Интересно! На каком языке говорят украинцы дома и на работе: опрос

      "Относительно этого языкового закона есть вопросы, скажем, штрафы за использование языка в сфере услуг", – отметил он.

      Ткаченко добавил, что нардепы на базе комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики начали подготовку к национальному круглому столу по языковому вопросу. Таким образом, законодатели хотят найти компромиссный подход, который бы объединял страну.

      Это непростой вопрос. Мы будем к этой дискуссии привлекать специалистов, ученых, экспертов. Поэтому, если начинать эту дискуссию и идти вперед, то нужно четко осознавать все риски, с которыми мы можем столкнуться. Такая дискуссия вскоре начнется. По крайней мере, ученые, к которым мы обратились с такой идеей, отреагировали,
      – подчеркнул парламентарий.

      По его словам, общество давно уже ждет откровенный, но спокойный разговор по этому вопросу.

      "Если делать изменения, то только комплексно, не выборочно", – подытожил представитель президентской фракции "Слуга народа".

      Обратите внимание! "Дискриминирует" русскоязычных: кто хочет отменить закон о языке

      К слову, ранее министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский отмечал, что он пересмотр закона о языках не будет инициировать.

      Что известно о языковом законе в Украине

      с 16 июля в Украине, вступил в силу закон о языке, за исключением отдельных его положений. Согласно ему, в частности, те, кто работает в сфере услуг, должны со своими клиентами общаться исключительно на украинском.

      Україна, мовне питання, закон про мову, Росія, Радбез ООН
      Что предусматривает закон / Инфографика 24 канала

      Студент самостоятельно создал идеальное платье на выпускной для своей сестры – фото
      сегодня
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости политики Новости Украины Александр Ткаченко Слуга народа Украинский язык языковый вопрос
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 20:01 Смешные мемы недели: Украина бьет коронавирус кулаками, Арахамия покорил Битву экстрасенсов
      Андрій Шляхтін
      сегодня , 19:30 Страшная правда о Дебальцево и ухудшение отношения к людям из Азии – видео недели
      Марія Лелека
      сегодня , 19:00 Дело нацгвардийца Маркива: помогите установить правду
      Дмитро Кулеба
      сегодня , 17:52 Парламентско-президентская республика: плюсы, минусы и подводные камни
      сегодня , 17:01 Украинцы будут платить 3 миллиарда в год на пенсии недобросовестные судьям: детали
      Анна Калюжна
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук