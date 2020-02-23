"Слуга народа" инициировала дискуссию относительно языкового закона: что об этом известно

К украинскому языковому закону у партии "Слуга народа" есть много вопросов. Поэтому здесь решили начать подготовку к национальному круглому столу по языковому вопросу. Так политики хотят найти компромисс для объединения страны.

Такое заявление сделал председатель комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко. По его убеждению, принятие языкового закона, которое состоялось в последние дни прошлой каденции Рады, заложило много рисков – для общества в целом и для новых депутатов, передает "Главком".

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"Относительно этого языкового закона есть вопросы, скажем, штрафы за использование языка в сфере услуг", – отметил он.

Ткаченко добавил, что нардепы на базе комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики начали подготовку к национальному круглому столу по языковому вопросу. Таким образом, законодатели хотят найти компромиссный подход, который бы объединял страну.

Это непростой вопрос. Мы будем к этой дискуссии привлекать специалистов, ученых, экспертов. Поэтому, если начинать эту дискуссию и идти вперед, то нужно четко осознавать все риски, с которыми мы можем столкнуться. Такая дискуссия вскоре начнется. По крайней мере, ученые, к которым мы обратились с такой идеей, отреагировали,

– подчеркнул парламентарий.

По его словам, общество давно уже ждет откровенный, но спокойный разговор по этому вопросу.

"Если делать изменения, то только комплексно, не выборочно", – подытожил представитель президентской фракции "Слуга народа".

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К слову, ранее министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский отмечал, что он пересмотр закона о языках не будет инициировать.

Что известно о языковом законе в Украине

с 16 июля в Украине, вступил в силу закон о языке, за исключением отдельных его положений. Согласно ему, в частности, те, кто работает в сфере услуг, должны со своими клиентами общаться исключительно на украинском.



Что предусматривает закон / Инфографика 24 канала