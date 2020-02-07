На каком языке говорят украинцы дома и на работе: опрос

Граждане Украины стали чаще говорить на украинском языке как дома, так и на деловых встречах. Это стало известно по результатам исследования, которое проводили Центр социального мониторинга и Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко с 24 по 28 января. Мы решили спросить украинцев на улице, на каком языке они общаются в коллективе и среди близких людей.

Согласно результатам опроса, 37,3% человек сказали, что общаются дома исключительно на украинском. Русский же для общения в быту выбирают 13,5% респондентов.

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Кроме того, говорят преимущественно на украинском 11% опрошенных, а и русский, и украинский одинаково часто используют 23,7% граждан. Погрешность исследования не превышает 2,24%.

Недавно языковой скандал разгорелся на "1+1". Руководители канала решили снимать новые комедийные сериалы только на украинском, а все семь мелодрам, которые будут показывать весной, – на русском. Такое решение объяснили тем, что украинский язык лучше звучит именно в комедийных сериалах, а в мелодрамах не воспринимается.

Продюсер сериалов и фильмов "1+1" Елена Еремеева объяснила, что украиноязычный кинопродукт продается не так хорошо, как хотелось бы телепродюсерам.

По нашим наблюдениям, мелодрамы на украинском языке звучат хуже, чем комедии. Продукты в весеннем сезоне мы сделали на русском языке, потому что украинский более сложен для этого жанра. Актерам пока еще трудно работать на украинском. Это увеличивает продолжительность создания, что потом влияет на бюджет,

– добавила Еремеева.

Поэтому мы решили выйти на улицу и спросить граждан, на каком языке они общаются с родными, а какой выбирают для общения на работе.

Какой язык выбирают украинцы: смотрите видео 24 канала