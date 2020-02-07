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      Якою мовою говорять українці вдома і на роботі: опитування

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      Якою мовою говорять українці вдома і на роботі / 24 канал

      Громадяни України стали частіше розмовляти українською мовою як вдома, так і на ділових зустрічах. Це стало відомо з результатів дослідження, яке проводили Центр соціального моніторингу та Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка з 24 по 28 січня. Ми вирішили запитати українців на вулиці, якою мовою вони спілкуються у колективі та серед близьких людей.

      Згідно з результатами опитування, 37,3% осіб сказали, що спілкуються вдома виключно українською. Російську ж для спілкування в побуті обирають 13,5% респондентів.

      Читайте також: Чи повинні політики говорити українською мовою: результати опитування 

      Крім того, говорять переважно українською 11% опитуваних, а і російську, і українську однаково часто використовують 23,7% громадян. Похибка дослідження не перевищує 2,24%.

      Нещодавно мовний скандал розгорівся на "1+1". Керівники каналу вирішили знімати нові комедійні серіали лише українською, а усі сім мелодрам, які показуватимуть навесні, – російською. Таке рішення пояснили тим, що українська мова краще звучить саме у комедійних серіалах, а у мелодрамах не сприймається.

      Продюсерка серіалів та фільмів "1+1" Олена Єремєєва пояснила, що україномовний кінопродукт продається не так добре, як хотілося б телепродюсерам.

      За нашими спостереженнями, мелодрами українською мовою звучать гірше, ніж комедії. Продукти у весняному сезоні ми зробили російською мовою, тому що українська складніша для цього жанру. Акторам поки ще важко працювати українською. Це збільшує тривалість створення, що потім впливає на бюджет,
      – додала Єремєєва.

      Тому ми вирішили вийти на вулицю і запитати громадян, якою мовою вони спілкуються з рідними, а яку обирають для спілкування на роботі.

      Яку мову обирають українці: дивіться відео 24 каналу

       

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      Автор: Андрій Костюк
      Теги: Новини України Українська мова мовне питання
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