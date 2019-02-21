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      День родного языка: самые интересные факты об украинском, которые мы часто забываем

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      День родного языка 2019 - факты, которые часто забывают об украинском языке
      День родного языка: самые интересные факты, которые мы часто забываем об украинском / 24 канал

      21 февраля во всем мире отмечают международный День родного языка. Что это значит и для чего этот праздник нужен украинцам – разбирались журналисты 24 канала.

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      Почему языки – это важно?

      Потому что язык – это уникальное культурное наследие каждой отдельной национальности на планете. Чем богаче наше культурное наследие – тем лучше для всех.

      Именно такой логики придерживались в Организации Объединенных Наций по вопросам культуры (ЮНЕСКО), когда вводили Международный день родного языка. Праздник появился с подачи Бангладеш. Там 21 февраля 1952 года пакистанские власти жестоко подавили демонстрацию людей, которые протестовали против правительственного запрета на использование в стране их родного бенгальского языка. С тех пор каждый год Бангладеш отмечает день павших за родной язык. Эта страна и обратила внимание ЮНЕСКО на языковой вопрос.

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      В ЮНЕСКО решили, что привлечение внимания к сохранению языкового разнообразия – важно для защиты многообразия культур. Изучение иностранных языков и многоязычие, в конце концов, являются ключами к взаимопониманию и взаимоуважению на всей планете. Следовательно, ЮНЕСКО провозгласило 21 февраля Международным днем родного языка.

      Что мы знаем об украинском языке?

      Украинский язык принадлежит к славянской группе индоевропейской языковой семьи.

      Ученые уверяют, что ближайшим генеалогически к украинскому является белорусский язык. По их убеждению, начиная с IX—XI века оба языка формировались на общей диалектной базе, а оба народа к XVI в. имели общий письменный книжный украинско-белорусский язык.

      Украинский язык – одна из самых вокальных и благозвучных языков мира. Филологи говорят, что все это – из-за того, что мы имеем достаточно большое количество фонем — 48.

      Украинский язык имеет свой официальный сайт, который содержит много интересной информации и об истории языка, и много полезного для настоящих гуманитариев практических данных.

      Украинский язык имеет немало наречий: Степной говор, Слобожанский, Средненадднепрянский, Подляский, Западнополесский, Среднеполесский, Восточнополесский.

      Украинский язык является одним из древнейших на нашем континенте.

      Что доказывает его давнее существование?

      Как убеждают историки – первое упоминание о украинских словах датировано 448 годом. Византийский историк Приск Панийский находился в лагере вождя гуннов Аттилы на территории современной Украины и записал в своей записной книжке слова "мед" и "страва". Наш язык выделился из праславянского языка в VI-VII в.

      Украинский язык официально признали литературным после издания "Энеиды" Ивана Котляревского. Первый украинский "Букварь" издал в 1574 году во Львове первопечатник Иван Федоров. До наших времен дошел лишь один экземпляр книги, который был найден в 1927 году в Риме. Старейшей украинской песней считается баллада "Дунаю, Дунаю, чому смутен течеш?".

      Кто говорит на украинском?

      Здесь все логично – украинцы.


      Русский язык в цифрах

      Украинский – единственный государственный язык в Украине, один из трех официальных языков в Приднестровье и один из официальных языков части Сербии. Исторически также был официальным языком Кубанской Народной Республики.

      Много ли в мире украиноязычных людей?

      Исследователи говорят, что 45 миллионов наберется точно.

      Могло бы быть больше. Но до 1990-х годов украинский язык около 376 лет находился под запретом или под притеснениями, подвергался репрессиям или не имел полноправного государственного статуса в тех странах, в состав которых входили украинские земли. В равной степени это касается всех империй, которые так или иначе контролировали украинские земли.

      Почему важно говорить на украинском?

      Как минимум – потому что это один из ключевых элементов национальной самоидентификации. Что бывает, когда человек имеет определенные сложности с восприятием себя представителем своего народа, мы имели возможность внимательно изучить в 2014 году.

      Есть ли что-то, что мы о нашем языке не знаем?

      Много. Много о нем мы знаем, но забываем. Хотя украинский язык имеет все для того, чтобы удивлять нас каждый день.

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      Автор: Евгения Мазур
      Теги: Новости Украины Публикации Новости политики Статьи
      Источник: 24 канал
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