День родного языка: самые интересные факты об украинском, которые мы часто забываем

21 февраля во всем мире отмечают международный День родного языка. Что это значит и для чего этот праздник нужен украинцам – разбирались журналисты 24 канала.

Читайте также: "Мне удобнее по-русски", или что делать, чтобы родной язык "не заржавел"

Почему языки – это важно?

Потому что язык – это уникальное культурное наследие каждой отдельной национальности на планете. Чем богаче наше культурное наследие – тем лучше для всех.

Именно такой логики придерживались в Организации Объединенных Наций по вопросам культуры (ЮНЕСКО), когда вводили Международный день родного языка. Праздник появился с подачи Бангладеш. Там 21 февраля 1952 года пакистанские власти жестоко подавили демонстрацию людей, которые протестовали против правительственного запрета на использование в стране их родного бенгальского языка. С тех пор каждый год Бангладеш отмечает день павших за родной язык. Эта страна и обратила внимание ЮНЕСКО на языковой вопрос.

Читайте также: Древний, богатый и популярный: интересные факты про украинский язык

В ЮНЕСКО решили, что привлечение внимания к сохранению языкового разнообразия – важно для защиты многообразия культур. Изучение иностранных языков и многоязычие, в конце концов, являются ключами к взаимопониманию и взаимоуважению на всей планете. Следовательно, ЮНЕСКО провозгласило 21 февраля Международным днем родного языка.

Что мы знаем об украинском языке?

Украинский язык принадлежит к славянской группе индоевропейской языковой семьи.

Ученые уверяют, что ближайшим генеалогически к украинскому является белорусский язык. По их убеждению, начиная с IX—XI века оба языка формировались на общей диалектной базе, а оба народа к XVI в. имели общий письменный книжный украинско-белорусский язык.

Украинский язык – одна из самых вокальных и благозвучных языков мира. Филологи говорят, что все это – из-за того, что мы имеем достаточно большое количество фонем — 48.

Украинский язык имеет свой официальный сайт, который содержит много интересной информации и об истории языка, и много полезного для настоящих гуманитариев практических данных.

Украинский язык имеет немало наречий: Степной говор, Слобожанский, Средненадднепрянский, Подляский, Западнополесский, Среднеполесский, Восточнополесский.

Украинский язык является одним из древнейших на нашем континенте.

Что доказывает его давнее существование?

Как убеждают историки – первое упоминание о украинских словах датировано 448 годом. Византийский историк Приск Панийский находился в лагере вождя гуннов Аттилы на территории современной Украины и записал в своей записной книжке слова "мед" и "страва". Наш язык выделился из праславянского языка в VI-VII в.

Украинский язык официально признали литературным после издания "Энеиды" Ивана Котляревского. Первый украинский "Букварь" издал в 1574 году во Львове первопечатник Иван Федоров. До наших времен дошел лишь один экземпляр книги, который был найден в 1927 году в Риме. Старейшей украинской песней считается баллада "Дунаю, Дунаю, чому смутен течеш?".

Кто говорит на украинском?

Здесь все логично – украинцы.



Русский язык в цифрах

Украинский – единственный государственный язык в Украине, один из трех официальных языков в Приднестровье и один из официальных языков части Сербии. Исторически также был официальным языком Кубанской Народной Республики.

Много ли в мире украиноязычных людей?

Исследователи говорят, что 45 миллионов наберется точно.

Могло бы быть больше. Но до 1990-х годов украинский язык около 376 лет находился под запретом или под притеснениями, подвергался репрессиям или не имел полноправного государственного статуса в тех странах, в состав которых входили украинские земли. В равной степени это касается всех империй, которые так или иначе контролировали украинские земли.

Почему важно говорить на украинском?

Как минимум – потому что это один из ключевых элементов национальной самоидентификации. Что бывает, когда человек имеет определенные сложности с восприятием себя представителем своего народа, мы имели возможность внимательно изучить в 2014 году.

Есть ли что-то, что мы о нашем языке не знаем?

Много. Много о нем мы знаем, но забываем. Хотя украинский язык имеет все для того, чтобы удивлять нас каждый день.

Читайте также: В ООН назвали впечатляющее количество языков, которым угрожает исчезновение