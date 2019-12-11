"Дискриминирует" русскоязычных: кто хочет отменить закон о языке

Венецианская комиссия подготовила негативное заключение относительно украинского закона 5670-Д о государственном языке. В Европе считают его непонятным. Ситуацией сразу же воспользовались политики-защитники "русского мира".

Закон о государственном языке (далее – Закон), который был принят в апреле 2019 года, является логическим продолжением статьи 10 Конституции Украины, которая закрепляет, что единственным государственным языком в Украине является украинский язык.

Читать также: Отменить закон о языке: Бужанский заявил, что внес в Раду законопроект

Он прежде всего касается органов власти и сферы услуг, которые предоставляет государство. Во всех государственных заведениях обслуживание будет происходить только на украинском языке. Соответственно тот, кто обращается в официальные учреждения, должен по крайней мере понимать украинский. Однако людей, которые не работают в официальных учреждениях, обязывать учить украинский язык не будут.

Что такое государственный язык? Это правовой статус языка, употребление которого обязательно в официальных документах и в публичных сферах общественной жизни в государстве (законодательство, управление, судопроизводство, образование и тому подобное). То есть это язык государства, которым пользуются его представители – президент, чиновники, депутаты, судьи, правоохранители, преподаватели и тому подобное.

Почему Венецианской комиссии не понравился наш закон о языке?

Европейская комиссия за демократию через право или Венецианская комиссия – это совещательный орган Совета Европы по вопросам конституционного права, который дает заключения о соответствии проектов законодательных актов европейским стандартам и ценностям. Комиссия является форумом, в ходе которого страны могут обмениваться информацией, учиться друг у друга, обсуждать идеи и проекты, связанные с конституционными вопросами.

Являются ли выводы комиссии обязательными для выполнения? Об этом мы спросили у политолога Олега Рыбачука.

Выводы, которые предоставляет комиссия, носят рекомендательный характер. В прошлом украинская власть использовала их частично. Все зависит от политической воли, насколько украинская власть считает те или иные выводы целесообразными,

– сказал Олег Рыбачук.

К слову, в свое время Украину в этой комиссии представлял Сергей Кивалов, известный противник украинского языка, который на пару с другим украинофобом Вадимом Колесниченко, скрывающимся ныне в России, является автором так называемого закона об основах государственной языковой политики, а в народе его называли законом Кивалова – Колесниченко.

Этот документ также был негативно оценен Венецианской комиссией. А во время Революции Достоинства его отмена была одним из требований протестующих. Закон Кивалова – Колесниченко в конце концов был отменен Конституционным судом лишь в 2018 году.

Но Украину в комиссии представляли и другие политические деятели. Безусловно нельзя подвергать сомнениям авторитетность этого органа.

Какие рекомендации дала Венецианская комиссия?

Пересмотреть санкции за нарушение Закона

Языковой закон настолько широкий и всеобъемлющий, что санкции могут быть наложены за многие нарушения, включая статью 6, в которой говорится, что каждый граждан Украины обязан владеть государственным языком. Санкции должны быть изъяты из закона или ограничены на случаи только особо серьезных нарушений закона.

Принять закон о нацменьшинствах​

Закон об украинском как государственном языке должен сопровождаться другим законом – о национальных меньшинствах. Он должен дополнять языковой закон и уточнять некоторые его положения. Поскольку закон о национальных меньшинствах не принят, то интерпретировать некоторые положения языкового закона очень сложно.

Полностью исключить действие Закона на частную жизнь

Языковой закон является настолько детальным, что он регулирует немало вопросов и касается сфер, которые являются частными и не должны попадать в поле внимания Закона.

Внести ясность в вопросы языковых категорий

Есть три разных категории языков, о которых упоминается в разных частях закона, некоторым из них даются определенные преференции, другим – нет. Это не дает понять, что же на самом деле кроется в этом законе и что является основанием для распределения языков на разные категории.

Следовательно, комиссия дала вполне четкие рекомендации, которые может учесть украинская власть. Однако кое-кто из политиков увидел в заключении то, что хотел видеть – дискриминацию русскоязычных.

Кто в Украине говорит о дискриминации русскоязычных?

Да, язык это такая вещь, которая может одновременно как объединять, так и разъединять общество. Но как показывает жизнь, по языку разъединяют нас только политики.

Например, для Владимира Путина это был повод ввести войска в Украину, потому что он считает, что "Россия там, где есть русский язык".

Именно защитой русскоязычного населения Украины прикрывались "зеленые человечки" в Крыму и пророссийские сепаратисты Донбасса.

Украинские политики используют вопрос языка для получения политических дивидендов, возможно и не всегда понимая, какой вред они наносят.

За украинский язык убивают? В декабре 2019 года в городе Бахмуте, на Донетчине, был жестоко избит волонтер Артем Мирошниченко, который, увы, умер в больнице от полученных травм. На волонтера напали несовершеннолетние за то, что он разговаривал на украинском языке.

Конечно, действия двоих отдельных лиц нельзя назвать тенденцией, это скорее исключительная ужасная ситуация, которая является результатом агрессивного разжигания вражды между украинцами и россиянами по языковым признакам. Такая "накачка" украинофобией нашим северным соседом происходила не один год, особенно пострадал от этого Восток страны.

Но обычно люди мудрее политиков, украиноязычные и русскоязычные граждане в основном мирно сосуществуют в Украине. Даже больше, на фронте, в защиту украинской независимости стали бок о бок носители обоих языков.

Что касается национальных меньшинств – крымских татар, молдован, венгров и прочих, то украинское государство никогда не запрещало им разговаривать на родном языке. Более того, наша Конституция гарантирует право на развитие любого языка нацменьшинств.

Странно слышать, учитывая все, о том, что в Украине существует дискриминация по языковым признакам, но политики, которым нравится "русский мир", продолжают делить страну пополам.

Кому из украинских политиков не нравится разговаривать на украинском?

Например депутат Максим Бужанский со "Слуги народа" заявил, что зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, который отменяет закон о государственном языке. Депутат ссылается на заключение Венецианской комиссии.

Правда, его коллега по фракции, Александр Ткаченко, опроверг информацию. Он заявил, что никакого законопроекта пока не видели. Также "слуга народа" сказал, что такой документ обязательно должен "пройти" его комиссию.

Каждый законопроект, зарегистрированный депутатом от "Слуги народа", является позицией фракции и должен рассматриваться соответствующим комитетом, в данном случае, – по вопросам гуманитарной и информационной политики, который я возглавляю,

– написал на своей странице в Facebook Ткаченко.

Итак, в президентской партии снова возникла конфликтная ситуация, теперь из-за языкового вопроса.

Кроме того, депутаты от пророссийской фракции "Оппоплатформы – За жизнь" тоже выступают за отмену закона о государственном языке. Например, Татьяна Плачкова заявила, что этот Закон дискриминирует миллионы русскоязычных граждан Украины. Это мнение разделяет и Максим Бужанский. Приводим цитату на языке оригинала:

"Закон направлен на дискриминацию носителей других языков, в первую очередь, русского языка", – пишет он на своей странице в Facebook.

Кто из иностранных политиков говорит о дискриминации?

Кроме россиян, которые злоупотребляют языковым вопросом в своей риторике, насчет языка волнуются и другие наши соседи. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что, по его мнению, Венецианская комиссия "снова дала ясно понять", что принятый закон о языке "отбирает" ранее приобретенные права национальных меньшинств Украины в сфере пользования ими родного языка.

Петер Сийярто отметил, что правительство Венгрии имеет определенные надежды на Владимира Зеленского, который исправит ошибки своего предшественника в этом вопросе.

Напомним, что именно Венгрия блокирует процесс вступления Украины в НАТО. Вместе с тем, венгерское правительство, вопреки украинскому законодательству, выдавало паспорта этническим венграм Закарпатья.

Кого касается закон о языке?

Действие закона не распространяется на язык частного общения и язык религиозных обрядов. По закону, на украинском языке должны разговаривать все чиновники и руководители силовых структур. Также он обязателен для депутатов всех уровней, госслужащих и должностных лиц органов местного самоуправления, служащих Нацбанка, офицеров-контрактников, сотрудников полиции, разведчиков, прокуроров, судей, адвокатов, нотариусов, руководителей учебных заведений, педагогов (кроме приглашенных иностранных преподавателей и научных работников), медиков государственных и коммунальных учреждений, должностных лиц государственных и коммунальных предприятий и учреждений.

В сфере обслуживания потребителей также является обязательным украинский язык, но по просьбе клиента его могут обслуживать также на другом языке, приемлемом для сторон.

Конституция Украины и закон о государственном языке не запрещают языки национальных меньшинств, в том числе и русский. Граждане Украины имеют право в частной жизни разговаривать на любом, удобном для них, языке.



Требования закона О государственном украинском языке / инфографика 24 канала

Кроме того, Конституцией Украины гарантируется право национальных меньшинств на свободное развитие их родного языка.

Следовательно, положения закона довольно четкие и не ограничивают права нацменьшинств. А знать украинский язык – обязанность каждого гражданина. Это нормальная европейская практика.

Но в Украине особая ситуация. Украинский язык конкурирует с русским, поэтому вопрос защиты украинцев, их культуры является важным вопросом для государства, ведь Украина там, где есть украинский язык.

Послесловие

Стоит сказать, что ситуация в Украине очень особенная прежде всего в большей степени из-за того, что русский язык, который является языком нацменьшинства, фактически доминирует в языковом пространстве страны. Конечно в Украине действуют языковые квоты, но этого недостаточно. Учитывая эти обстоятельства, языковое законодательство имеет право быть написано специально под Украину. Но безусловно наш закон о государственном языке должен соответствовать европейским стандартам.

Будем надеяться, что украинская власть учтет все выводы Венецианской комиссии и изменит закон таким образом, чтобы ни у кого не возникало вопросов.

К слову, украинский язык пережил 51 запрет! Его ограничивали, запрещали и отменяли в течение последних четырех столетий. Официально – циркулярами, указами, законами, анафемами и тому подобное. За это время украинскаяий закалился так, что вряд ли обратит внимание на каких-то там депутатов.

Интересно: Заперла дверь и сбежала: полиция выяснила страшные детали пожара в колледже Одессы