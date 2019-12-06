14:49
6 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      21:26, 4 декабря
      Вєсті.UA
      22:50, 5 декабря
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019

      Умер активист Мирошниченко, которого жестоко избили в Бахмуте

      309 Читати новину українською
      В больнице после избиения умер активист Артем Мирошниченко / Коллаж 24 канала

      Активист и волонтер из Бахмута Артем Мирошниченко умер в больнице после жестокого избиения. Он больше недели находился в тяжелом состоянии в больнице, но спасти мужчину не удалось.

      О смерти Артема сообщил его брат Сергей Мирошниченко. На своей фейсбук-странице он попросил прекратить посылать помощь брату, потому что Артем умер.

      Читайте также: Неизвестные напали на журналиста из Николаева Александра Влащенко: фото и видео

      Что известно о нападении на Мирошниченко

      На Артема Мирошниченко напали 29 ноября в Бахмуте в Донецкой области. Активист попал в больницу, где ему сделали операцию и он находился в коме.

      Нападавшим оказался 16-летний боец ​​ММА, не профессиональный спортсмен. За нападением наблюдал еще один несовершеннолетний. Второй сейчас находится на условно-досрочном сроке за грабеж.

      По данным полиции, напваший молодой человек был пьян и решил испытать известные ему приемы. Нападавшие хотели также ограбить мужчину, но не смогли забрать сумку. Тогда злоумышленники оставили без сознания активиста и пошли домой.

      Избитого Мирошниченко заметила продавщица из киоска неподалеку. Мужчина оказался ее знакомым, но женщина пошла к его родственникам, которые уже и вызвали "скорую" и полицию.

      Подростку, который бил Мирошниченко, объявили подозрение и отправили под домашний арест. Сначала нападавшему инкриминировали статью "Умышленное телесное повреждение". Но дело переквалифицируют, поскольку пострадавший активист скончался.

      напад на активіста Бахмут Артем Мірошниченко суд
      Суд отправил под домашний арест несовершеннолетнего, подозреваемого в нападении на активиста / Фото freeradio.com.ua

      Что известно об Артеме Мирошниченко?
      Бахмутский активист и волонтер. С 2014 года начал плести маскировочные сетки для военных, воюющих на Донбассе. А в 2015 году помогал раненым бойцам в госпитале. Мужчина вместе с другими волонтерами постоянно приходил на различные проукраинские митинги и акции.

      Горнолыжные курорты Карпат: куда можно отправиться на отдых
      сегодня
      15510
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Активисты Жертвы Криминальные новости Новости Донецка
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 13:32 Коломойський без "таємної зброї" в ГПУ: що криється за звільненням Кулика
      Сергій Лещенко 109
      сегодня , 13:00 День Збройних Сил України: "Без вас не було б нашого сьогодні та завтра"
      Повернись живим 597
      сегодня , 12:00 НАТО розділився на дві організації, – Politico
      Світові Медіа 1308
      сегодня , 11:07 Цифры дня: сколько денег потратили украинцы в Черную пятницу
      Ірина Полицька 72
      сегодня , 10:10 Зеленский и другие политики поздравили военных с Днем ВСУ
      Ірина Кошанська 133
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук