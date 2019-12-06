Умер активист Мирошниченко, которого жестоко избили в Бахмуте

Активист и волонтер из Бахмута Артем Мирошниченко умер в больнице после жестокого избиения. Он больше недели находился в тяжелом состоянии в больнице, но спасти мужчину не удалось.

О смерти Артема сообщил его брат Сергей Мирошниченко. На своей фейсбук-странице он попросил прекратить посылать помощь брату, потому что Артем умер.

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Что известно о нападении на Мирошниченко

На Артема Мирошниченко напали 29 ноября в Бахмуте в Донецкой области. Активист попал в больницу, где ему сделали операцию и он находился в коме.

Нападавшим оказался 16-летний боец ​​ММА, не профессиональный спортсмен. За нападением наблюдал еще один несовершеннолетний. Второй сейчас находится на условно-досрочном сроке за грабеж.

По данным полиции, напваший молодой человек был пьян и решил испытать известные ему приемы. Нападавшие хотели также ограбить мужчину, но не смогли забрать сумку. Тогда злоумышленники оставили без сознания активиста и пошли домой.

Избитого Мирошниченко заметила продавщица из киоска неподалеку. Мужчина оказался ее знакомым, но женщина пошла к его родственникам, которые уже и вызвали "скорую" и полицию.

Подростку, который бил Мирошниченко, объявили подозрение и отправили под домашний арест. Сначала нападавшему инкриминировали статью "Умышленное телесное повреждение". Но дело переквалифицируют, поскольку пострадавший активист скончался.



Суд отправил под домашний арест несовершеннолетнего, подозреваемого в нападении на активиста / Фото freeradio.com.ua

Что известно об Артеме Мирошниченко?

Бахмутский активист и волонтер. С 2014 года начал плести маскировочные сетки для военных, воюющих на Донбассе. А в 2015 году помогал раненым бойцам в госпитале. Мужчина вместе с другими волонтерами постоянно приходил на различные проукраинские митинги и акции.