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      В Бахмуте напали на активиста Артема Мирошниченко: он в коме

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      В Бахмуте напали на активиста, он еще не пришел в себя / Фото с фейсбук-страницы Артема Мирошниченко

      В городе Бахмут, в Донецкой области, вечером в пятницу, 29 ноября, напали на местного проукраинского общественного активиста Артема Мирошниченко.

      Сейчас он находится в коме после операции, об этом сообщил брат пострадавшего Сергей Мирошниченко на своей фейсбук-странице.

      Важно знать: Избиение активистов: почему их жизнь постоянно в опасности

      Сергей Мирошниченко призвал общественность обратить внимание на то, что произошло.

      29 ноября после 22 часов вечера по улице Горького, в районе почтового отделения № 7 на моего брата Артема Мирошниченко, общественного активиста, было совершено нападение, в результате которого он получил тяжелые травмы,
      – написал брат.

      Сергей Мирошниченко призвал общественность обратить внимание на то, что произошло. Обстоятельства происшествия выясняются.

      За прошлый год сразу несколько активистов поплатились жизнью за свою позицию. До сих пор ни один заказчик убийства не был наказан. Всего в 2018 году зафиксировано более 50 случаев нападений на активистов. В 2019 году эта статистика увеличилась до 70 случаев.

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Активисты Новости Донецка
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