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      У Бахмуті напали на активіста Артема Мірошниченка: він у комі

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      У Бахмуті напали на активіста, він ще не прийшов до тями / Фото з фейсбук-сторінки Артема Мірошниченка

      У місті Бахмут, що на Донеччині, ввечері у п'ятницю, 29 листопада, напали на місцевого проукраїнського громадського активіста Артема Мірошниченка.

      Наразі він перебуває в комі після операції, про це повідомив брат потерпілого Сергій Мірошниченко на своїй фейсбук-сторінці.

      Важливо знати: Побиття активістів: чому їхнє життя постійно в небезпеці

      Сергій Мірошниченко закликав громадськість звернути увагу на те, що сталося.

      29 листопада після 22 години вечора по вулиці Горького, в районі поштового відділення № 7 на мого брата Артема Мирошниченко, громадського активіста, було скоєно напад, в результаті якого він отримав важкі ушкодження,
      – написав брат.

      Сергій Мірошниченко закликав громадськість звернути увагу на те, що сталося. Обставини події наразі з'ясовуються.

      За минулий рік одразу декілька активістів поплатилися життям за свою позицію. І досі жоден замовник вбивства не був покараний. Загалом у 2018 році зафіксовано понад 50 випадків нападів на активістів. У 2019 році ця статистика збільшилася до понад 70 випадків.

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Активісти Новини Донецька
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