У Бахмуті напали на активіста Артема Мірошниченка: він у комі

У місті Бахмут, що на Донеччині, ввечері у п'ятницю, 29 листопада, напали на місцевого проукраїнського громадського активіста Артема Мірошниченка.

Наразі він перебуває в комі після операції, про це повідомив брат потерпілого Сергій Мірошниченко на своїй фейсбук-сторінці.

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Сергій Мірошниченко закликав громадськість звернути увагу на те, що сталося.

29 листопада після 22 години вечора по вулиці Горького, в районі поштового відділення № 7 на мого брата Артема Мирошниченко, громадського активіста, було скоєно напад, в результаті якого він отримав важкі ушкодження,

– написав брат.

Сергій Мірошниченко закликав громадськість звернути увагу на те, що сталося. Обставини події наразі з'ясовуються.

За минулий рік одразу декілька активістів поплатилися життям за свою позицію. І досі жоден замовник вбивства не був покараний. Загалом у 2018 році зафіксовано понад 50 випадків нападів на активістів. У 2019 році ця статистика збільшилася до понад 70 випадків.