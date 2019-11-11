Побиття активістів: чому їхнє життя постійно в небезпеці

Троє на одного – так днями у столиці побили активіста, який виступає проти незаконної забудови. У Дениса Токарева виявили закриту черепно-мозкову травму. І цей випадок не поодинокий. Активісти зазначають, у столиці посилюється тиск на активних громадян. І жоден замовник та виконавець так і не понесли покарання.

Днями на громадського активіста Дениса Токарева напали невідомі, саме тоді коли чоловік повертався додому. Після цього нападники кілька разів ударили чоловіка по голові та втекли.

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Денис звернувся до лікарів, які виявили черепно-мозкову травму. Звернувся активіст і до поліції. Ті нападника не знайшли. Він впевнений, стусанів отримав за те що, активно протидіє незаконному будівництву.



Денис Токарев

Окрім того, виступав проти скандальної забудови у Протасовому Яру, де замість парку хочуть звести хмарочоси. За таку активність торік дісталося і співкоординатору Штабу оборони Києва, Сергію Мельниченку.



Сергій Мельниченко

На мене налетіли і кастетом і биткою. Вдалося відбитися. Потім ще четверо прибігло – вдалося відбитися. Конкретно подумати на того чи іншого забудовника тяжко, тому що внаслідок наших дій відбулося безліч перевірок і дуже значна кількість дозволів на будівництво було анульовано,

– розповів співкоординатор Штабу оборони Києва Сергій Мельниченко.

Два роки тому правозахисника Олександра Дядюка побили просто на очах дітей. Його почали лупцювати, коли він проходив біля дитячого садочка. Саме того дня, чоловік прямував на суд , де йшлося про незаконне будівництво.

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Спочатку в кінці січня мені спалили машину – попередили. А 13 червня мене побили досить, навпевно, розраховували, що я на цей суд не попаду, але я увесь в крові пішов на той суд,

– наголосив правозахисник Олександр Дядюк.

Ні нападників, ні замовників поліція не знайшла. Такий же результат у розслідуванні побиття Мельниченка.

Це не бездіяльність, а умисна діяльність не по розкриттю, по невисвітленою, по непритягненню до відповідальності. Цим самим вони потурають "тітушкам", які використовують для нападів на активістів, потурають і викликають в них вседозволеність,

– сказав співкоординатор Штабу оборони Києва Сергій Мельниченко.

Генпрокурор Руслан Рябошапка визнає: системність у нападах на громадських активістів існує.

Ми бачимо необхідність об'єднати в руках одного органу досудового розслідування низку кримінальних проваджень, пов'язаних з цією системою,

– заявив генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.

Активісти кажуть, захищеними себе не почувають і поки жодних зрушень, їм доводиться ходити й озиратися.