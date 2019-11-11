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      Избиение активистов: почему их жизнь постоянно в опасности

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      Трое на одного – так на днях в столице избили активиста, выступающего против незаконной застройки. У Дениса Токарева обнаружили закрытую черепно-мозговую травму. И этот случай не единичный. Активисты отмечают, в столице усиливается давление на активных граждан. И ни один заказчик и исполнитель так и не понесли наказания.

      На днях на общественного активиста Дениса Токарева напали неизвестные, именно тогда, когда мужчина возвращался домой. После этого нападавшие несколько раз ударили мужчину по голове и скрылись.

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      Денис обратился к врачам, которые обнаружили черепно-мозговую травму. Обратился активист и в полицию. Те нападающего не нашли. Он уверен, избили за то, что активно противодействует незаконному строительству.

      денис токарев
      Денис Токарев

      Кроме того, выступал против скандальной застройки в Протасовом Яру, где вместо парка хотят построить небоскребы. За такую активность в прошлом году досталось и сокоординатору Штаба обороны Киева Сергею Мельниченко.

      побиття активістів
      Сергей Мельниченко

      На меня налетели с кастетом и битой. Удалось отбиться. Потом еще четверо прибежали – удалось отбиться. Конкретно подумать на того или иного застройщика тяжело, так как вследствие наших действий произошло множество проверок и очень значительное количество разрешений на строительство было аннулировано,
      – рассказал сокоординатор Штаба обороны Киева Сергей Мельниченко.

      Два года назад правозащитника Александра Дядюка избили прямо на глазах детей. Его начали избивать, когда он проходил мимо детского сада. Как раз в тот день мужчина направлялся на суд, где речь шла о незаконном строительстве.

      Внимание! фото 18+

      побиття активістів

      Сначала в конце января мне сожгли машину – предупредили. А 13 июня меня избили достаточно, наверное, рассчитывали, что я на этот суд не попаду, но я весь в крови пошел в суд
      – отметил правозащитник Александр Дядюк.

      Ни нападающих, ни заказчиков полиция не нашла. Такой же результат в расследовании избиения Мельниченко.

      Это не бездействие, а умышленная деятельность не по раскрытию, по неосвещеннию, по непривлечению к ответственности. Тем самым они потакают "титушкам", которых используют для нападений на активистов, потакают и вызывают в них вседозволенность,
      – сказал сокоординатор Штаба обороны Киева Сергей Мельниченко.

      Генпрокурор Руслан Рябошапка признает: системность в нападениях на гражданских активистов существует.

      Мы видим необходимость объединить в руках одного органа предварительного расследования ряд уголовных производств, связанных с этой системой,
      – заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

      Активисты говорят, защищенными себя не чувствуют и пока никаких сдвигов, им приходится ходить и оглядываться.

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      Автор: Виктория Кутьина
      Теги: Новости Украины Новости недвижимости Строительство Активисты
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