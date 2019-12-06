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      Помер активіст Мирошниченко, якого жорстоко побили в Бахмуті

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      У лікарні після побиття помер активіст Артем Мирошниченко / Колаж 24 каналу

      Активіст і волонтер з Бахмута Артем Мирошниченко помер у лікарні після жорстокого побиття. Він понад тиждень перебував у важкому стані в лікарні, але врятувати чоловіка не вдалося.

      Про смерть Артема повідомив його брат Сергій Мирошниченко. На своїй фейсбук-сторінці він попросив припинити надсилати допомогу братові, бо Артем помер.

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      Що відомо про напад на Мирошниченка

      На Артема Мирошниченка напали 29 листопада у Бахмуті на Донеччині. Активіст потрапив до лікарні, де йому зробили операцію і чоловік перебував у комі.

      Нападником виявився 16-річний боєць ММА, не професійний спортсмен. За нападом спостерігав ще один неповнолітній. Другий зараз перебуває на умовно-достроковому терміні за грабіж.

      За даними поліції, хлопець-нападник був напідпитку та вирішив випробувати відомі йому прийоми. Нападники хотіли також пограбувати чоловіка, але не змогли забрати сумку. Тоді зловмисники залишили непритомного активіста і пішли додому.

      Однак місцеві ЗМІ повідомляють, що 16-річний нападник – Микола Барабаш, написав у фейсбуці Павло Островський. Барабаш – студент педагогічного коледжу. Приводом для нападу стало те, що Артем говорив українською.

      Побитого Мирошниченка помітила продавчиня з кіоску неподалік. Чоловік виявився їй знайомим, але жінка пішла до його родичів, які вже і викликали "швидку" та поліцію.

      Підлітку, який бив Мирошниченка, оголосили підозру та відправили під домашній арешт. Спершу нападникові інкримінували статтю "Умисне тілесне ушкодження". Але справу перекваліфікують, оскільки постраждалий активіст помер.

      напад на активіста Бахмут Артем Мірошниченко суд
      Суд відправив під домашній арешт неповнолітнього, підозрюваного в нападі на активіста / Фото freeradio.com.ua

      Що відомо про Артема Мирошниченка? Бахмутський активіст і волонтер. З 2014 року почав плести маскувальні сітки для військових, що воюють на Донбасі. А в 2015 році допомагав пораненим бійцям у шпиталі. Чоловік разом з іншими волонтерами постійно приходив на різні проукраїнські мітинги та акції.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини Донецька Кримінальні новини Жертви Активісти
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