Віцемера Слов’янська виволокли з караоке-бару через зауваження про російську попсу

Заступник міського голови Слов'янська Донецької області Андрій Рубан заявив, що став жертвою нападу у барі через пісні російського співака Олега Газманова. Його виставили за двері і мало не побили відвідувачі та охоронці закладу.

Рубан зробив зауваження щодо виконання пісень "Москва, колокола", "Офицеры, россияне". Його обурило, що вони містять пропаганду армії країни-агресора.

"На вимогу на підвищених тонах не ставити пісні, які пропагують країну-агресора та її армію, мене виволокли на вулицю без верхнього одягу на очах моєї дружини. Я викликав поліцію. Поки їхала поліція, окремі представники охорони закладу та інші відвідувачі погрожували мені фізичною та психологічною розправою", – написав він 23 листопада у себе на сторінці у Facebook.

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За словами віцемера, йому погрожували інші відвідувачі і деякі охоронці закладу. Однак хуліганів не зупинили навіть полісмени. Зі слів Рубана, ситуація дійшла до того, що один з полісменів отримав удар по обличчю від ще одного активного відвідувача. Однак Рубан звинуватив поліцію, яка прибула на місце пригоди, у бездіяльності.

"Вона ніяк не реагувала на погрози, образи з боку вище вказаних осіб, так і не змогла оформити протокол про правопорушення, відпустила охоронця, який найбільш завзято застосовував фізичну силу та образи щодо мене, не встановивши його особу. Таким чином, я не зміг написати заяву в поліцію, поліція не змогла прийняти ніяких законних дій щодо правопорушників. А на мою заяву, що буде оформлена скарга на бездіяльність поліції, мені надійшли погрози від поліції та охорони, з якою, судячи з усього, поліція вступила в змову", – додав Рубан.

А заяву він не зміг написати через те, що один із відвідувачів викинув бланки в міні-басейн.

Андрій Рубан пояснює свою позицію тим, що він є "російськомовним українцем, не націоналістом, але при цьому є патріотом своєї країни".

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Тим часом Слов'янський відділ поліції Донецької області має свою версію розвитку подій у барі. Правоохоронці кажуть, що під час написання заяви між віцемером і ще одним відвідувачем караоке-бару знову виник конфлікт. Тож Рубан пішов з бару, так і не написавши заяви. Попри все поліція обіцяє почати розслідування.